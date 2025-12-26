Perry Archangelo Bamonte, el histórico guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años en su casa durante la Navidad de 2025, tras una breve enfermedad, según se dio a conocer.
Muere Perry Bamonte de The Cure; Robert Smith y la banda comparten emotiva carta tras su fallecimiento
¿Quién fue Perry Bamonte, integrante de The Cure?
Perry Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres y fue un músico discreto pero fundamental en la legendaria banda británica The Cure formada en 1978, conocida por su evolución desde el post-punk hasta el rock alternativo.
Con éxitos globales como “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven”, “Lovesong”, “Friday I’m in Love”, “Pictures of You”, “A Forest” y “Lullaby”, la banda encabezada por Robert Smith lamentó la muerte del guitarrista y tecladista, ocurrida este 25 de diciembre.
Muchos fans lo recuerdan por su versatilidad tocando guitarra, teclados y bajo de seis cuerdas, así como por su aporte creativo en la consolidación del sonido de la banda durante los años noventa y 2000, siempre con un perfil bajo fuera de los escenarios.
The Cure comparte emotivo mensaje tras la muerte de Perry Bamonte
La propia banda The Cure confirmó la noticia del fallecimiento de su integrante, Perry Bamonte, con un emotivo comunicado oficial en su sitio web.
“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante la Navidad", dice el mensaje.
"Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure. Cuidando de la banda desde 1984 hasta 1989 como parte del equipo técnico, se convirtió en miembro de tiempo completo en 1990, contribuyendo en álbumes icónicos como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004)", añade el texto.
"Participó en más de 400 conciertos durante sus primeros 14 años en el grupo, se reincorporó en 2022 y tocó en otros 90 espectáculos –algunos de los mejores en la historia de la banda–, culminando con el concierto The Show of a Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024. Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Será enormemente extrañado”, concluye.
El legado de Perry Bamonte en The Cure
La muerte de Perry Bamonte deja un vacío irremplazable en la escena del rock alternativo y en el corazón de una comunidad de seguidores que creció escuchando sus acordes como integrante fundamental de The Cure.
Más que un músico de apoyo, "Teddy" fue el arquitecto silencioso de atmósferas que definieron álbumes generacionales como Wish.
Hoy, mientras el mundo despide a un artista cuya humildad solo era superada por su talento, su guitarra seguirá resonando en cada nota de "Friday I’m in Love" y en la memoria de aquellos que, gracias a su música, encontraron un refugio en la melancolía.
Su regreso triunfal a los escenarios en 2022 quedará como el último gran regalo para una audiencia que siempre lo consideró parte esencial de la familia de The Cure.
Con información de Agencia México