Muere Perry Bamonte de The Cure; Robert Smith y la banda comparten emotiva carta tras su fallecimiento

¿Quién fue Perry Bamonte, integrante de The Cure?

Perry Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres y fue un músico discreto pero fundamental en la legendaria banda británica The Cure formada en 1978, conocida por su evolución desde el post-punk hasta el rock alternativo.

Muere Perry Bamonte guitarrista y tecladista de The Cure

Con éxitos globales como “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven”, “Lovesong”, “Friday I’m in Love”, “Pictures of You”, “A Forest” y “Lullaby”, la banda encabezada por Robert Smith lamentó la muerte del guitarrista y tecladista, ocurrida este 25 de diciembre.

Muchos fans lo recuerdan por su versatilidad tocando guitarra, teclados y bajo de seis cuerdas, así como por su aporte creativo en la consolidación del sonido de la banda durante los años noventa y 2000, siempre con un perfil bajo fuera de los escenarios.