A dos días de haber celebrado su cumpleaños número 49, el actor Conrado Osorio falleció debido al cáncer que padecía. La lamentable noticia fue confirmada a través de una publicación de Instagram hecha por su hermano Jhon Jaime Osorio, quien es periodista deportivo y escritor.
Conrado Osorio, actor de ‘La Reina del Sur’, muere tras dos años de lucha contra el cáncer
Conrado Osorio fallece a los 49 años
El pasado 26 de octubre, Conrado Osorio hizo la que sería su última publicación de Instagram al compartir un video donde se le ve festejando su cumpleaños junto a familiares, amigos y personal del Centro Oncológico Antioquia, hospital en Colombia donde el actor recibía tratamiento. En esa publicación, Conrado cerró su mensaje con la frase “DIOS PADRE que se haga tu voluntad”.
Lamentablemente, a poco más de un mes de ese día, el actor Conrado Osorio ha fallecido. Su hermano Jhon Jaime Osorio le dedicó una publicación de Instagram donde habló del gran cómplice y confidente que fue para él, así como de lo orgulloso que se siente. Con este mensaje se confirmó el fallecimiento del actor.
¿Qué enfermedad padecía Conrado Osorio?
A mediados de 2023, Conrado Osorio fue diagnosticado con cáncer de colon y fue sometido a una operación el 24 de octubre de ese mismo año para la extracción de un tumor. Meses después, en enero de 2024, fue diagnosticado con metástasis y comenzó un tratamiento de quimioterapia que duró 9 meses.
Para noviembre de 2024, el cáncer de Conrado Osorio continúo expandiéndose, por lo que, en febrero de 2025, en el margen del Dia Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el actor volvió a compartir un video para hablar sobre su tratamiento. En septiembre dio una última actualización a su estado de salud y mencionó que, si bien habían aparecido nuevas dificultades, agradecía el tener la oportunidad de recibir apoyo y atención médica.
¿En qué proyectos actuó Conrado Osorio?
Conrado Osorio comenzó a trabajar como actor en su natal Colombia, pero desde 2003 gracias a su papel en la telenovela Clase 406, comenzó a construir una carrera como actor de telenovelas que incluyó proyectos como La fea más bella. En 2010 dio vida a uno de sus personajes más conocidos, Iván, en la serie La Reina del Sur. Conrado también participó en diversas películas y cortos.
El fallecimiento de Conrado Osorio ha sorprendido a sus fanáticos y compañeros ya que el actor siempre se mostró positivo y esperanzado de poder recuperar su salud física. Basta con visitar el perfil de Instagram de Conrado para notar que su lucha contra el cáncer de colon es un ejemplo de resiliencia.