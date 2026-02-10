Britney Spears vende su catálogo musical a la compañía Primary Wave; aseguran que es un "acuerdo histórico"

Britney Spears vende su catálogo musical

La transacción incluye éxitos legendarios que definieron generaciones, como ”…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”, “Toxic”, “Womanizer”, “Circus”, “Hold It Against Me”, “Gimme More”, “Piece of Me”, “I’m a Slave 4 U”, “Everytime”, “Stronger”, “Lucky”, “Sometimes”, “Overprotected”, “If U Seek Amy”, “My Prerogative”, “Break The Ice”, “I Wanna Go”, “Don’t Let Me Be the Last to Know” y ”(You Drive Me) Crazy”, entre muchos otros.

Estos temas forman parte del vasto acervo musical de Britney Spears, quien ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las artistas más exitosas de la historia del pop.

Aseguran que Britney está feliz con la venta de su catálogo musical (Instagram - @britneyspears)

La venta del catálogo musical de Britney Spears se suma a la ola de artistas que han monetizado sus catálogos en los últimos años, incluyendo Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks, entre otros.

El catálogo de Britney, con himnos del pop de finales de los 90 y 2000 que revolucionaron la industria, sigue generando millones de streams y mantiene su relevancia cultural.