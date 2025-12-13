Abraham Quintanilla, papá y manager de Selena, muere a los 86 años

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte ni el lugar exacto donde ocurrió. La familia ha solicitado respeto y privacidad durante este período de duelo. No se ha informado sobre problemas de salud recientes que enfrentara Abraham Quintanilla.

Abraham Quintanilla fue una figura esencial en la música latina, más allá de su rol como padre de Selena:

Fundador y manager de Selena y Los Dinos, la banda que lanzó a su hija al estrellato internacional.Pionero en la consolidación del género Tex-Mex, abriendo puertas para artistas latinos en Estados Unidos.

Abraham Quintanilla y Selena (Agencia México)

Tras el asesinato de Selena en 1995, se convirtió en el principal guardián de su legado, promoviendo álbumes póstumos, documentales, la película biográfica de 1997 (donde fue productor ejecutivo) y la fundación del Museo Selena en Corpus Christi, Texas.

Su visión empresarial y disciplina influyeron profundamente en la carrera de sus hijos, incluyendo a A.B. Quintanilla, productor y líder de grupos como Kumbia Kings, y a Suzette Quintanilla, integrante de Los Dinos.

Abraham Quintanilla estuvo casado con Marcella Samora, con quien tuvo tres hijos: A.B. Quintanilla III, Suzette y Selena. Su vida giró en torno a la música y la preservación del legado familiar. En sus últimos años mantuvo un perfil bajo, pero seguía siendo una figura admirada en la industria musical.