Abraham Quintanilla, papá y manager de Selena, muere a los 86 años

Esta mañana 13 de diciembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre y manager de la icónica cantante Selena, a los 86 años de edad.
La noticia fue anunciada por su hijo, el productor y músico A.B. Quintanilla, mediante un emotivo mensaje en Instagram acompañado de una fotografía de su padre: “Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy”.
Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte ni el lugar exacto donde ocurrió. La familia ha solicitado respeto y privacidad durante este período de duelo. No se ha informado sobre problemas de salud recientes que enfrentara Abraham Quintanilla.
Abraham Quintanilla fue una figura esencial en la música latina, más allá de su rol como padre de Selena:
Fundador y manager de Selena y Los Dinos, la banda que lanzó a su hija al estrellato internacional.Pionero en la consolidación del género Tex-Mex, abriendo puertas para artistas latinos en Estados Unidos.
Tras el asesinato de Selena en 1995, se convirtió en el principal guardián de su legado, promoviendo álbumes póstumos, documentales, la película biográfica de 1997 (donde fue productor ejecutivo) y la fundación del Museo Selena en Corpus Christi, Texas.
Su visión empresarial y disciplina influyeron profundamente en la carrera de sus hijos, incluyendo a A.B. Quintanilla, productor y líder de grupos como Kumbia Kings, y a Suzette Quintanilla, integrante de Los Dinos.
Abraham Quintanilla estuvo casado con Marcella Samora, con quien tuvo tres hijos: A.B. Quintanilla III, Suzette y Selena. Su vida giró en torno a la música y la preservación del legado familiar. En sus últimos años mantuvo un perfil bajo, pero seguía siendo una figura admirada en la industria musical.
Reacciones y muestras de cariño
La noticia provocó una inmediata conmoción en redes sociales: Fans de Selena manifestaron su dolor, destacando el rol clave de Abraham en la carrera de la ‘Reina del Tex-Mex’. Artistas y figuras de la música latina expresaron solidaridad con la familia Quintanilla.
En comunidades de Texas y México surgieron homenajes espontáneos, con veladoras y reproducciones de canciones de Selena como tributo.
La partida de Abraham Quintanilla deja un profundo vacío en la historia del Tex-Mex y en el corazón de generaciones que crecieron con la música de Selena. Su legado como padre dedicado, manager visionario y defensor inquebrantable de la obra de su hija perdurará en cada tema musical y en cada recuerdo que evoque su influencia.