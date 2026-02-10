Los peores regalos que han recibido Margot Robbie y Charli XCX

¿Cuál fue el peor regalo que ha recibido Margot Robbie?

"Al principio de mi carrera, un actor con el que trabajé, un actor masculino, me dio un libro llamado Por qué las mujeres francesas no engordan", reveló Margot Robbie, refiriéndose a un libro de autoayuda de 2006 de Mireille Guiliano.

La estrella de Barbie agregó: "Y era esencialmente un libro que te decía que comieras menos. Yo pensé: 'Oh. F*¨k you dude'”, recordó la actriz.

Getty Images (Kate Green/Getty Images for Warner Bros.)

Robbie reiteró su sorpresa ante el incidente. "Él me dio esencialmente un libro para hacerme saber que debería perder peso", dijo.

Charli XCX, de 33 años, le preguntó a Robbie qué estaba haciendo el actor hoy, a lo que la nominada al Oscar respondió: "No tengo idea de dónde podría estar ahora. Eso fue realmente hace mucho tiempo".

“Tu carrera se acabó”, dijo Charli mirando directamente a la cámara haciendo referencia al actor quien le dió el libro a Margot.