Durante una entrevista con Complex, Margot Robbie y la cantante encargada del Soundtrack de la película Cumbres Borrascosas, Charli XCX , tomaron turnos para hablar sobre los peores regalos que han recibido a lo largo de su carrera.
Los peores regalos que han recibido Margot Robbie y Charli XCX
¿Cuál fue el peor regalo que ha recibido Margot Robbie?
"Al principio de mi carrera, un actor con el que trabajé, un actor masculino, me dio un libro llamado Por qué las mujeres francesas no engordan", reveló Margot Robbie, refiriéndose a un libro de autoayuda de 2006 de Mireille Guiliano.
La estrella de Barbie agregó: "Y era esencialmente un libro que te decía que comieras menos. Yo pensé: 'Oh. F*¨k you dude'”, recordó la actriz.
Robbie reiteró su sorpresa ante el incidente. "Él me dio esencialmente un libro para hacerme saber que debería perder peso", dijo.
Charli XCX, de 33 años, le preguntó a Robbie qué estaba haciendo el actor hoy, a lo que la nominada al Oscar respondió: "No tengo idea de dónde podría estar ahora. Eso fue realmente hace mucho tiempo".
“Tu carrera se acabó”, dijo Charli mirando directamente a la cámara haciendo referencia al actor quien le dió el libro a Margot.
El peor regalo que ha recibido la cantante Charli XCX
"Una vez recibí un pequeño frasco con las cenizas de la madre de uno de mis fans", le contó la estrella del pop británica a Robbie sobre el peor regalo que había recibido. "Era un frasco en un collar. Simplemente no sabía muy bien qué hacer con él... No sé dónde está ahora"
Para terminar la entrevista el dúo también anunció sus elecciones para los mejores galanes de Hollywood de todos los tiempos: Charli XCX eligió a Jack Nicholson y Margot Robbie eligió al fallecido Montgomery Clift.