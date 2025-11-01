Muere Héctor Terrones, diseñador de modas mexicano, a los 59 años

Héctor Terrones, reconocido diseñador de modas mexicano con más de tres décadas de trayectoria, falleció a los 59 años, según confirmaron en redes sociales sus allegados y algunas figuras del medio artístico.
Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la causa de su muerte, todo parece indicar que el deceso ocurrió este 31 de octubre, según comentarios publicados en sus redes sociales.
Publicidad
¿Quién era Héctor Terrones?
Orignario de la Ciudad de México, donde nació en 1966, Héctor Terrones fue una figura imporante en la moda nacional.
Su carrera despegó en los años noventa, consolidándose como uno de los diseñadores más influyentes en televisión y certámenes de belleza.
Fue ampliamente conocido por vestir a celebridades mexicanas y por su colaboración con el programa matutino Hoy, donde sus vistosos diseños ganaron notoriedad entre el público.
Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein —donde también fue docente entre 1992 y 1995— y fue galardonado con el Premio a la Trayectoria por Fashion Group International en 2016.
Su estilo se caracterizaba por la fusión de elementos clásicos con toques contemporáneos y por su habilidad para realzar la figura femenina con teatralidad, inspirado en la mitología, la historia francesa y las raíces mexicanas.
Publicidad
Héctor Terrones en el Museo de Louvre y su proyección internacional
Uno de los mayores logros de Héctor Terrones fue haber sido el único diseñador mexicano en presentar una pasarela en el Museo del Louvre, en París, en 2008, un hito que marcó su proyección internacional.
Además, sus creaciones llegaron a países como Costa Rica, donde clausuró la Fashion Week en 2012, y en México vistió a múltiples ganadoras del certamen Nuestra Belleza México, con lo que consolidó su presencia en el ámbito del espectáculo nacional.
Publicidad
Los últimos días de Héctor Terrones estuvieron marcados por problemas legales
Los últimos días de su vida, Héctor Terrones enfrentó una situación legal delicada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una orden de aprehensión en su contra el 22 de octubre de 2025 por presunto abuso sexual.
Según reportes, agentes ministeriales intentaron ejecutar la orden, pero familiares del diseñador habrían intentado evitar su detención ofreciendo dinero a los oficiales. No se ha confirmado si esta situación tuvo relación directa con su fallecimiento.
A pesar de la controversia, su legado artístico permanece. Héctor Terrones fue un referente de la moda mexicana, un creador que traspasó fronteras y que dejó una huella imborrable en la industria.
Su muerte ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas, modelos y figuras del entretenimiento han expresado su pesar y han recordado su talento, su carácter apasionado y su contribución al diseño nacional.