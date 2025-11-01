Muere Héctor Terrones, diseñador de modas mexicano, a los 59 años

¿Quién era Héctor Terrones?

Orignario de la Ciudad de México, donde nació en 1966, Héctor Terrones fue una figura imporante en la moda nacional.

Su carrera despegó en los años noventa, consolidándose como uno de los diseñadores más influyentes en televisión y certámenes de belleza.

Fue ampliamente conocido por vestir a celebridades mexicanas y por su colaboración con el programa matutino Hoy, donde sus vistosos diseños ganaron notoriedad entre el público.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein —donde también fue docente entre 1992 y 1995— y fue galardonado con el Premio a la Trayectoria por Fashion Group International en 2016.

Su estilo se caracterizaba por la fusión de elementos clásicos con toques contemporáneos y por su habilidad para realzar la figura femenina con teatralidad, inspirado en la mitología, la historia francesa y las raíces mexicanas.