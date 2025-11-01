Publicidad

Espectáculos

Muere el actor francés Tchéky Karyo, estrella de la película ‘Nikita’, a los 72 años

Recordado por protagonizar el clásico thriller de acción ‘Nikita’, el actor Tchéky Karyo, originario de Estambul, murió a los 72 años.
sáb 01 noviembre 2025 06:59 PM
Tchéky Karyo actor de la película Nikita muere a los 72 años
Tchéky Karyo, actor de la película 'Nikita', muere a los 72 años (JOEL SAGET/AFP)

Tchéky Karyo, actor francés de origen turco-griego, estrella de Nikita y The Missing, y quien desarrolló una prolífica carrera en el país galo y dejó huella en Hollywood murió el viernes 31 de octubre de 2025, a los 72 años, en Bretaña, tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia.

Muere Thécky Karyo, actor de la película 'Nikita'

La noticia de la muerte del actor Tchéky Karyo fue difundida por su esposa, la actriz Valérie Keruzoré, y sus hijos, quienes expresaron su dolor en un comunicado oficial: “Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos lamentan profundamente anunciar el fallecimiento de Tchéky Karyo. Falleció a causa de un cáncer, rodeado de su familia”.

Su agente, Élisabeth Tanner, también confirmó el deceso a medios internacionales, destacando su legado en cerca de 100 producciones cinematográficas y televisivas a lo largo de cuatro décadas de carrera en la actuación.

Tchéky Karyo actor de la película Nikita muere a los 72 años
Escena de la película 'Nikita', de Luc Besson

¿Quién fue Tchéky Karyo?

Tchéky Karyo nació en Estambul en 1953, descendiente de familias judías sefardíes españolas —su madre de origen griego judío y su padre turco sefardí—, pero se trasladó a París de joven, donde estudió actuación en el Théâtre Cyrano y el Théâtre National de Strasbourg, bajo directores como Patrice Chéreau y Peter Brook.

Comenzó su carrera en el teatro antes de debutar en el cine en 1982 con La Balance, de Bob Swaim, papel que le valió una nominación al César como actor revelación.

A lo largo de su trayectoria, participó en cerca de 100 producciones. Entre sus papeles más emblemáticos destacan el del cazador Tomug en L’Ours (1988), de Jean-Jacques Annaud, que atrajo casi nueve millones de espectadores en Francia.

Tchéky Karyo actor de la película Nikita muere a los 72 años
Tchéky Karyo, actor de la película 'Nikita', muere a los 72 años (LOIC VENANCE/AFP)

Bob, el manipulador en Nikita (1990), de Luc Besson; y Dimitri Mishkin en GoldenEye (1995), una de las entregas más taquilleras del universo James Bond, con Pierce Brosnan, que recaudó más de 350 millones de dólares globalmente.

También brilló como el oficial francés en The Patriot (2000), junto a Mel Gibson, y como el traficante de drogas en Bad Boys (1995), con Will Smith y Martin Lawrence.

La carrera de Tchéky Karyo en años recientes

En años recientes, Karyo se mantuvo activo en televisión, destacando por su rol como el detective Julien Baptiste en la serie británica The Missing (2014-2016) y su spin-off Baptiste (2019-2021), donde interpretó a un investigador taciturno y emocionalmente cargado.

Estas actuaciones le valieron elogios internacionales por su profundidad dramática y consolidaron su prestigio como actor versátil.

Entre sus últimos trabajos figuran la serie Liaison (2023) de Apple TV+ junto a Vincent Cassel y Eva Green, la comedia negra Boat Story (2023) de BBC, y su rol final en la serie francesa Faster (2025).

Tchéky Karyo actor de la película Nikita muere a los 72 años
Tchéky Karyo, actor de la película 'Nikita', muere a los 72 años (JOEL SAGET/AFP)

Además de su labor actoral, Karyo era músico y compositor, habiendo lanzado dos álbumes, y hablaba fluidamente francés, español, inglés y árabe.

En su vida personal, estuvo casado primero con la actriz Isabelle Pasco, con quien tuvo una hija, Liv. Tras su divorcio, se casó en 2002 con Valérie Keruzoré, con quien tuvo otra hija, Louise, y compartió más de dos décadas de vida en París y Bretaña.

Reservado sobre su intimidad, su lucha contra el cáncer se mantuvo privada hasta el final.

Con información de Agencia México

