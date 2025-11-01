Muere el actor francés Tchéky Karyo, estrella de la película ‘Nikita’, a los 72 años

¿Quién fue Tchéky Karyo?

Tchéky Karyo nació en Estambul en 1953, descendiente de familias judías sefardíes españolas —su madre de origen griego judío y su padre turco sefardí—, pero se trasladó a París de joven, donde estudió actuación en el Théâtre Cyrano y el Théâtre National de Strasbourg, bajo directores como Patrice Chéreau y Peter Brook.

Comenzó su carrera en el teatro antes de debutar en el cine en 1982 con La Balance, de Bob Swaim, papel que le valió una nominación al César como actor revelación.

A lo largo de su trayectoria, participó en cerca de 100 producciones. Entre sus papeles más emblemáticos destacan el del cazador Tomug en L’Ours (1988), de Jean-Jacques Annaud, que atrajo casi nueve millones de espectadores en Francia.

Tchéky Karyo, actor de la película 'Nikita', muere a los 72 años (LOIC VENANCE/AFP)

Bob, el manipulador en Nikita (1990), de Luc Besson; y Dimitri Mishkin en GoldenEye (1995), una de las entregas más taquilleras del universo James Bond, con Pierce Brosnan, que recaudó más de 350 millones de dólares globalmente.

También brilló como el oficial francés en The Patriot (2000), junto a Mel Gibson, y como el traficante de drogas en Bad Boys (1995), con Will Smith y Martin Lawrence.