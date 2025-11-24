Muere Udo Kier a los 81 años, actor referente del cine de terror

Su pareja, el artista Delbert McBride, confirmó el deceso del actor en Palm Springs, a unos 170 km de Los Ángeles. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte.

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Saltó a la fama en la década de 1970 con sus interpretaciones de Frankenstein y Drácula, producidas por Warhol.

Udo Kier (Getty Images)

Kier afirmó haber comido solo ensalada y agua durante una semana para perder rápidamente unos cinco kilos para el papel de Drácula, y llegó a pasar tiempo en una silla de ruedas por lo débil que quedó.

También apareció en varias películas dirigidas por el director danés Lars von Trier, incluidas "Manderlay", sobre una plantación de Alabama en la década de 1930 donde aún había esclavos, y la cinta de arte erótico "Nymphomaniac".

Pero Kier se sentía igualmente cómodo en el cine comercial. Sus penetrantes ojos azules e intensidad teatral lo hicieron destacar en "Ace Ventura: Pet Detective", "Armageddon" y "Blade", a menudo por encarnar villanos elegantes, excéntricos o personajes de otro mundo.