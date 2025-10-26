Alicia Bonet, ícono del cine mexicano, muere a los 78 años

La ANDA expresó: “La Asociación Nacional de Actores comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Alicia Bonet (Agencia México)

Alicia Bonet debutó en el cine mexicano a mediados de los años 60, tras inicios en el teatro semiprofesional juvenil a finales de la década de 1950 y apariciones tempranas en televisión. Su interpretación en Hasta el viento tiene miedo la convirtió en un ícono del género de terror nacional, con una imagen indeleble en la historia del cine latinoamericano. Participó en más de 30 producciones cinematográficas, abarcando drama, comedia y suspenso.

Entre sus cintas memorables están Despedida de soltera (1966), dirigida por Gustavo Garzón, donde interpretó a una joven en una noche de fiesta que marca un punto de inflexión; El escapulario (1968), otro clásico de Taboada sobre un objeto místico que altera destinos; y Cuando los hijos se van (1967), un drama familiar de Joaquín Ceballos que explora tensiones generacionales. También brilló en Rubí (1970), adaptación de la telenovela de Yolanda Vargas Dulché, como Maribel de la Fuente, la amiga leal y discapacitada de la protagonista. Colaboró con figuras como Arturo de Córdova, Angélica María, Alberto Vázquez y Andrés Soler, mostrando una versatilidad que la destacó.

Alicia Bonet (Agencia México)

En los años 70, Bonet se mantuvo activa en cine y televisión, participando en telenovelas como Viviana (1978), Señora (1984) y Como en el cine (2001), donde demostró su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza. Su última aparición fue en 2010, en el episodio “Esperando un milagro” de la serie A cada quien su santo, tras lo cual se retiró gradualmente.