Muere la diseñadora Pam Hogg, cuya moda "punk rock" vistió a Rihanna y Lady Gaga

"La familia Hogg está profundamente triste por anunciar el fallecimiento de nuestra querida Pamela. Estamos agradecidos sabiendo que sus últimas horas fueron pacíficas y rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos. Deseamos agradecer a todo el personal del Hospicio St Joseph, Hackney, por el hermoso apoyo que brindaron a Pamela en sus últimos días. El espíritu creativo y el cuerpo de trabajo de Pamela tocó la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención. Pamela seguirá viviendo en nuestros corazones y mentes. Una vida gloriosa vivida y amada", escribieron en redes sociales.

Sin revelar la causa de su fallecimiento, los familiares agradecieron al personal de un centro de cuidados al este de Londres, donde estuvo rodeada de "queridos amigos y familiares" durante sus últimos días.

Tampoco revelaron su edad, sobre la que la diseñadora siempre se mantuvo misteriosa, y que The Guardian estima en 66 años.

Pam Hogg (Getty Images)

Numerosas celebridades rindieron homenaje a Hogg en redes sociales, como las actrices Rose McGowan y Patricia Arquette, que la describieron como un "diamante interestelar", así como el grupo de rock Blondie o la también modista Roksanda Ilinčić, que elogió "su luz y su increíble espíritu".