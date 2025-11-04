Muere el tío de Laura Pausini en un fatal accidente que sacude a Italia

El suceso ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, cuando Ettore, de 78 años, salió como cada fin de semana a dar un paseo en bicicleta. Según los primeros reportes de la prensa local, fue atropellado por un vehículo mientras circulaba por una carretera secundaria hacia la localidad de San Lazzaro di Savena.

El conductor se dio a la fuga tras el impacto, lo que abrió una investigación por homicidio vial y omisión de ayuda, un delito, por el que el culpable podría ser condenado de 3 a 7 años.

Ettore Pausini era una figura muy conocida en Bolonia. Durante décadas trabajó como barbero en el centro de la ciudad y era apreciado por su carácter amable y su optimismo.

Laura Pausini (Pool/Getty Images)

Además, tras superar un cáncer hace algunos años, se convirtió en portavoz de la asociación Onconauti, dedicada a la rehabilitación de pacientes oncológicos.

En 208, Laura expresó públicamente su admiración por él, cuando celebró su recuperación con un emotivo mensaje:

“Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón! Estoy orgullosa de ti, tío. ¡Te quiero!”, compartió la cantante a través de sus redes sociales.

