En medio de una etapa profesional intensa y llena de compromisos, Laura Pausini enfrenta ahora un duro golpe personal que ha sacudido a toda su familia.
La artista italiana, conocida por su cercanía y sensibilidad, ha perdido a una de las personas más queridas de su entorno: su tío paterno, Ettore Pausini, fallecido este fin de semana en un accidente en las afueras de Bolonia, Italia.
Publicidad
Muere el tío de Laura Pausini en un fatal accidente que sacude a Italia
El suceso ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, cuando Ettore, de 78 años, salió como cada fin de semana a dar un paseo en bicicleta. Según los primeros reportes de la prensa local, fue atropellado por un vehículo mientras circulaba por una carretera secundaria hacia la localidad de San Lazzaro di Savena.
El conductor se dio a la fuga tras el impacto, lo que abrió una investigación por homicidio vial y omisión de ayuda, un delito, por el que el culpable podría ser condenado de 3 a 7 años.
Ettore Pausini era una figura muy conocida en Bolonia. Durante décadas trabajó como barbero en el centro de la ciudad y era apreciado por su carácter amable y su optimismo.
Además, tras superar un cáncer hace algunos años, se convirtió en portavoz de la asociación Onconauti, dedicada a la rehabilitación de pacientes oncológicos.
En 208, Laura expresó públicamente su admiración por él, cuando celebró su recuperación con un emotivo mensaje:
“Ettore 1, tumor 0. ¡Eres un verdadero campeón! Estoy orgullosa de ti, tío. ¡Te quiero!”, compartió la cantante a través de sus redes sociales.
Publicidad
La investigación por el accidente del tío de Laura Pausini
o declaraciones sobre lo ocurrido, pero medios italianos aseguran que está profundamente afectada. El golpe llega en un momento de intensa actividad profesional, pues Laura Pausini se encontraba promocionando nuevos proyectos musicales.
A lo largo de su carrera, la intérprete de Se fue y La soledad ha mostrado un fuerte vínculo con su familia, a la que siempre ha descrito como su raíz y su refugio. Por eso, la noticia ha conmovido también a sus seguidores, que han llenado las redes de mensajes de apoyo y cariño.
La policía italiana ya localizó el vehículo implicado, un Opel Astra, abandonado a pocos kilómetros del lugar del accidente. El propietario ya fue identificado, aunque niega haber estado al volante. Las autoridades continúan analizando imágenes de cámaras y testimonios para esclarecer las circunstancias del atropello.