Muere Manuel Lapuente, histórico director técnico de la Selección Nacional y destacado futbolista, a los 81 años

¿Quién fue Manuel Lapuente?

Nacido el 15 de mayo de 1944 en Puebla de Zaragoza, México, Lapuente comenzó su carrera como futbolista en 1964 con Rayados de Monterrey.

Jugó después para Necaxa (desde 1966), Puebla (desde 1970, donde destacó) y Atlas (hasta su retiro en 1976). Representó a la Selección Mexicana en 13 partidos entre 1967 y 1973, anotando cinco goles, y formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 en Winnipeg, Canadá.

El legado de Manuel Lapuente como director técnico

Su legado como director técnico es monumental. Dirigió a clubes como Puebla, Tigres, Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, Necaxa y América, y conquistó cinco títulos de Liga MX: Puebla (1982-83 y 1989-90), Necaxa (1994-95 y 1995-96) y América (Verano 2002).

Manuel Lapuente 1944-2025 (Agencia México)

Acumuló 12 títulos oficiales, incluyendo Copas México, Campeón de Campeones y torneos de CONCACAF, y dirigió más de 800 partidos en Primera División, colocándose entre los entrenadores más exitosos del país, junto a leyendas como Ignacio Trelles y Raúl Cárdenas.