Frank Gehry: muere el arquitecto del Guggenheim de Bilbao y un visionario del deconstructivismo

Nacido el 28 de febrero de 1929 en Toronto, Canadá, con el nombre de Frank Owen Goldberg, Gehry emigró de joven a Los Ángeles, donde estudió arquitectura y fundó su propio estudio. Allí desarrolló un estilo único y experimental. Su infancia, marcada por la imaginación y la creatividad, se convirtió en la base de una obra que rompió esquemas y cuestionó la ortodoxia arquitectónica de su tiempo.

Walt Disney Concert Hall, diseñado por Frank Gehry en Los Ángeles. (Mario Tama /AFP)

Su estilo arquitectónico se asocia al deconstructivismo, un movimiento caracterizado por la fragmentación, las geometrías irregulares y el caos controlado. Gehry entendía la arquitectura como escultura: curvas imposibles, volúmenes ondulantes, superficies metálicas que se mueven con la luz y materiales poco convencionales que transforman el espacio. Su obra fue siempre una declaración de guerra contra las líneas rectas.

El proyecto que definió su lugar en la historia es, sin duda, el Museo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997. Con placas de titanio que parecen flotar, curvas orgánicas y un sentido monumental de escala, la obra se convirtió en un símbolo global y detonó el llamado “efecto Bilbao”: un fenómeno urbano que demostró el poder de la arquitectura para revitalizar una ciudad completa.