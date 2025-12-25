Muere Jorge Lozano Soriano, creador de 'Mujer, casos de la vida real', a los 89 años

Jorge Lozano Soriano, productor y escritor argentino naturalizado mexicano, falleció la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, a los 89 años.
Su nombre quedó ligado de manera definitiva a la historia de la televisión nacional como creador y productor del unitario Mujer, casos de la vida real, uno de los formatos más longevos e influyentes, encabezado por Silvia Pinal.
¿Quién fue Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Mujer, casos de la vida real’?
Con una trayectoria sólida dentro de Televisa, especialmente durante las décadas de los años noventa y los primeros años del nuevo milenio, Jorge Lozano Soriano desarrolló una carrera marcada por la búsqueda de contenidos con impacto social.
Su mayor aportación fue, sin duda, Mujer, casos de la vida real, programa que se consolidó como un referente al abordar problemáticas sociales a partir de testimonios enviados por el público y dramatizados para televisión.
Además de Mujer, casos de la vida real, Lozano Soriano participó en la producción de diversas telenovelas de Televisa, entre ellas Mi pequeña soledad (1990), Lazos de amor (1995), Bajo un mismo rostro (1995) y Mi destino eres tú (2000), consolidándose como un productor versátil dentro de la televisión comercial.
Su carrera estuvo marcada por una línea editorial que buscó integrar el entretenimiento con temas de interés social, una fórmula que, aunque discutida, logró posicionarlo como una figura clave en la evolución de los contenidos unitarios en México.
¿De qué murió Jorge Lozano Soriano?
Aunque las causas del fallecimiento de Jorge Lozano Soriano no fueron detalladas de manera pública, se informó que Lozano Soriano enfrentaba problemas de salud asociados a su edad.
La noticia fue confirmada por familiares y colaboradores cercanos, y generó reacciones en redes sociales por parte de figuras del medio artístico, así como de espectadores que reconocieron la influencia del programa en su formación social y cultural.
Jorge Lozano Soriano y Silvia Pinal, la mancuerna detrás de 'Mujer, casos de la vida real'
La colaboración de Jorge Lozano Soriano con Silvia Pinal fue determinante para el posicionamiento del programa Mujer, casos de la vida real.
Mientras la actriz fungía como conductora y rostro del programa, Lozano Soriano estuvo a cargo del diseño del formato, la producción y la selección de historias.
La mancuerna logró dotar al unitario de legitimidad mediática y continuidad, convirtiéndolo en un espacio que abordó temas como violencia intrafamiliar, discriminación, desigualdad social y conflictos familiares, en una época en la que este tipo de contenidos tenían escasa presencia en la televisión comercial.
Estrenado en la década de los años ochenta, Mujer, casos de la vida real permaneció al aire durante más de dos décadas, convirtiéndose en uno de los programas unitarios más duraderos de la televisión mexicana.
Su permanencia se explicó tanto por la identificación del público con las historias como por su capacidad para adaptarse a distintos contextos sociales a lo largo del tiempo.