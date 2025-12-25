Muere Jorge Lozano Soriano, creador de 'Mujer, casos de la vida real', a los 89 años

¿Quién fue Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Mujer, casos de la vida real’?

Con una trayectoria sólida dentro de Televisa, especialmente durante las décadas de los años noventa y los primeros años del nuevo milenio, Jorge Lozano Soriano desarrolló una carrera marcada por la búsqueda de contenidos con impacto social.

Su mayor aportación fue, sin duda, Mujer, casos de la vida real, programa que se consolidó como un referente al abordar problemáticas sociales a partir de testimonios enviados por el público y dramatizados para televisión.

Muere Jorge Lozano Soriano, creador de 'Mujer, casos de la vida real' (Agencia México)

Además de Mujer, casos de la vida real, Lozano Soriano participó en la producción de diversas telenovelas de Televisa, entre ellas Mi pequeña soledad (1990), Lazos de amor (1995), Bajo un mismo rostro (1995) y Mi destino eres tú (2000), consolidándose como un productor versátil dentro de la televisión comercial.

Su carrera estuvo marcada por una línea editorial que buscó integrar el entretenimiento con temas de interés social, una fórmula que, aunque discutida, logró posicionarlo como una figura clave en la evolución de los contenidos unitarios en México.