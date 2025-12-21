El actor estadounidense James Ransone, conocido por dar vida a "Ziggy Sobotka" en la serie The Wire y su participación en la película It: Capítulo 2, murió el viernes 19 de diciembre a los 46 años, en lo que las autoridades han determinado como un suicidio por ahorcamiento, informó el forense del condado de Los Ángeles.
Muere James Ransone, actor de 'The Wire' e 'It: Capítulo 2', a los 46 años por suicidio
De acuerdo con información difundida por TMZ, la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles y la policía local atendieron un llamado en una residencia donde se reportó la muerte del actor James Ransone.
Los registros oficiales indican que el fallecimiento fue determinado como suicidio y que ocurrió en una propiedad privada. Asimismo, el sitio web del forense del condado de Los Ángeles señala que el cuerpo del artista ya se encuentra listo para ser entregado a su familia, mientras se concluyen los trámites correspondientes.
El inesperado anuncio ha llevado a una ola de mensajes de apoyo para su familia, incluida su esposa, Jamie McPhee, y sus hijos, así como a reflexiones en redes sociales sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en el contexto de las presiones propias de la vida pública.
Hasta el momento, se desconocen las causas que lo llevaron a quitarse la vida.
¿Quién fue James Ransone, el actor que murió por suicidio?
James Ransone, nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, construyó una carrera sólida con una variedad de personajes memorables que lo convirtieron en un rostro reconocido tanto en la pantalla chica como en el cine.
Ransone inició su carrera actoral a principios de la década de 2000, destacándose por asumir personajes que desafiaban estereotipos y exploraban dimensiones humanas profundas.
Una de sus interpretaciones más memorables fue la de "Ziggy Sobotka" en la segunda temporada de The Wire, papel que consolidó su reputación como un actor versátil, capaz de imprimir intensidad y profundidad incluso en personajes complejos y trágicos.
Además de su trabajo en la premiada serie de HBO, Ransone actuó en producciones como Generation Kill, Law & Order, Hawaii Five-0 y Poker Face, y destacó en el ámbito cinematográfico con roles en películas de género como Sinister, It: Capítulo 2, The Black Phone y Tangerine.
James Ransone habló sobre el abuso sexual que marcó su infancia
En 2021, James Ransone compartió públicamente uno de los episodios más dolorosos de su vida al revelar que fue víctima de abuso sexual durante su niñez.
A través de una extensa carta publicada en Instagram, el actor acusó a su ex tutor, Timothy Rualo, de haberlo agredido cuando tenía 12 años, hechos que, según explicó, dejaron secuelas profundas en su vida personal.
En su testimonio, Ransone reflexionó sobre cómo esa experiencia influyó en su salud emocional y en problemas de adicción que enfrentó durante años, antes de lograr mantenerse sobrio a partir de 2006.
“El recuerdo más vívido que tengo del abuso fue lavar la sangre y las heces de mis sábanas después de que te fueras. Recuerdo haberlo hecho a los 12 años porque me daba vergüenza contárselo a alguien”, escribió.
El actor informó que presentó formalmente las acusaciones ante la policía del condado de Baltimore en marzo de 2020. Sin embargo, según relató, en septiembre de ese mismo año recibió un correo electrónico de un detective en el que se le notificaba que los fiscales no tenían intención de continuar con el caso.