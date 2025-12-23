Muere Vince Zampella, creador de Call of Duty, en accidente automovilístico a los 55 años

El accidente ocurrió en la carretera Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, cuando el vehículo Ferrari que conducía Zampella se salió de la vía y chocó contra una barrera de concreto, provocando que el auto se incendiara. Tanto Zampella, de 55 años, como un acompañante cuya identidad aún no ha sido revelada fallecieron a causa del impacto y las lesiones posteriores.

Vince Zampella (Getty Images)

Zampella fue cofundador del estudio Infinity Ward, responsable del lanzamiento del primer Call of Duty en 2003, franquicia que desde entonces ha vendido más de 500 millones de copias y se convirtió en una de las más exitosas del género de disparos en primera persona.

Años después, fundó Respawn Entertainment, estudio detrás de éxitos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la industria de los videojuegos moderna.

