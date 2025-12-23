Vince Zampella, reconocido cocreador de la franquicia de videojuegos Call of Duty y pionero en títulos que marcaron generaciones, falleció el pasado domingo en un trágico accidente automovilístico en California, informó la compañía Electronic Arts.
Muere Vince Zampella, creador de Call of Duty, en accidente automovilístico a los 55 años
El accidente ocurrió en la carretera Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, cuando el vehículo Ferrari que conducía Zampella se salió de la vía y chocó contra una barrera de concreto, provocando que el auto se incendiara. Tanto Zampella, de 55 años, como un acompañante cuya identidad aún no ha sido revelada fallecieron a causa del impacto y las lesiones posteriores.
Zampella fue cofundador del estudio Infinity Ward, responsable del lanzamiento del primer Call of Duty en 2003, franquicia que desde entonces ha vendido más de 500 millones de copias y se convirtió en una de las más exitosas del género de disparos en primera persona.
Años después, fundó Respawn Entertainment, estudio detrás de éxitos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la industria de los videojuegos moderna.
El mundo de los videojuegos se despide de Vince Zampella
Compañías del sector y desarrolladores han expresado su pesar por la muerte de Zampella, destacando su impacto en el entretenimiento interactivo y su legado. La industria lamenta la pérdida de un innovador que ayudó a definir cómo se diseñan los juegos de acción y shooters en la actualidad.
Un representante de Electronic Arts afirmó este lunes que el impacto de Zampella en la industria de los videojuegos fue decisivo y de enorme trascendencia.
“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de juegos y la conexión entre jugadores durante generaciones”, escribió un portavoz de la compañía.