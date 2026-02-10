En exclusiva, entramos al bautizo de Renée, la hija de Paola Zurita

Los bautizos son de esos momentos que no pasan desapercibidos, pues es el sitio donde se reúnen los mayores festejos: la bienvenida de un hijo, y la celebración de los papás. Entre momentos emotivos, mucha comida, baile y colores pastel, Pau Zurita y su esposo Alejandro Serralde, bautizaron a su hija Reneé.
En exclusiva, entramos al bautizo, donde rodeados de familia y amigos íntimos, los Serralde Martínez Zurita armaron un festejo lleno de alegría, detalles y autenticidad. Platicamos con Pau y aquí te contamos todo, desde la Misa, la comida, los bolos y los momentos más especiales del evento.
Publicidad
Así fue el espectacular bautizo de Renée, la hija de Paola Zurita y Alejandro Serralde
No es ningún secreto que si algo sabe hacer bien la familia Zurita, es celebrar a lo grande, y esta no fue la excepción. Renée, nacida en mayo del 2025, es la primera hija de Paola Zurita con su esposo, Alejandro Serralde. Además, es la primera sobrina de Juanpa, Andy y Fer Zurita, así como la primera nieta de Fernando Zurita y Tere Arellanos, así que había todavía más razón para festejar.
La bebé fue bautizada el pasado 7 de febrero en la Parroquia de Santa Teresita de Jesús en las Lomas. Para la ocasión, usó un ropón de Pratte, elegido por Pau durante un viaje a Madrid.
Los padrinos fueron Andy Zurita y su esposa Dani Hernández, así como Natalia Serralde, hermana de Alejandro. Sobre el significado de este sacramento, Pau compartió conmovida: “Para mí es súper importante que una almita cuando llega a este planeta Tierra esté bendecida para iluminar todo su camino. Yo soy católica, entonces para mí fue muy especial porque la bendición la hizo el padre que también me casó a mí, que es el padre Juan Pablo, que lo amo con todo mi ser.”
Los bolos de los padrinos fueron unas tazas, idea de Dani, para que los invitados pudieran llevarse algo que usaran diario y recordaran ese día tan especial.
Publicidad
Después de la misa, los 200 invitados llegaron a la Terraza Interlomas G25 en Parques de la Herradura, un lugar muy especial para la familia Zurita ya que fue ahí donde Andy y Dani, los padrinos de Renée, tuvieron su boda civil.
Uno de los momentos más especiales para Pau fue, sin duda, llegar al lugar de la celebración y recibir personalmente a cada uno de sus invitados, disfrutando de ese instante en el que todo lo planeado cobraba vida. La decoración estuvo a cargo de Tu Mesa Ideal, equipo que trabajó de la mano con ella en cada detalle para lograr que todo saliera perfecto.
Sobre la elección de colores, Pau explicó: “La decoración inicialmente iba a ser rosa con verde tipo menta Tiffany, pero la decoradora me aconsejó que fuera un verde un poquito más oscuro, que se iba a ver mucho más elegante. Además, quedó perfecto porque combinaba con mi outfit y es el color favorito de Alejandro.” El vestido de Pau era de la diseñadora Silvia Tcherassi, que compró durante un viaje familiar a Cartagena en Año Nuevo, y confió su maquillaje a Camila Trujillo con quien ya había trabajado antes para eventos especiales.
El banquete, a cargo de Flor de Pimienta, fue otro de los grandes aciertos de la tarde, con muchísimas opciones espectaculares que disfrutaron todos los invitados.
Publicidad
"Este día era el bautizo de Renée para que tuviera su bendición, pero la verdad es que las la fiesta era para mí y para Alejandro para estrenarnos como nuevos papás. Me la quería regalar también a mí misma por maternar, por lactar, por parir, por festejarme y un poco un homenaje a los 8 meses que ha sido todo esto," nos cuenta Pau con una sonrisa, pues sin duda fue un día que nunca van a olvidar.
Para cerrar con broche de oro, hubo una gran fiesta donde el DJ Julio García fue el encargado de poner el ambiente, y de tornaboda unos deliciosos Tacos Atarantados.
¡Muchas felicidades a Renée y a los papás!
Gracias a @terraza_ig25, @tu_mesa_ideal, @flordepimientaeventos, @tacosatarantados, @juliogarcia_dj, @agba.weddings, @molvoweddings, @barra11.11 y @casadisento