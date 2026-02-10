En exclusiva, entramos al bautizo de Renée, la hija de Paola Zurita

Así fue el espectacular bautizo de Renée, la hija de Paola Zurita y Alejandro Serralde

No es ningún secreto que si algo sabe hacer bien la familia Zurita, es celebrar a lo grande, y esta no fue la excepción. Renée, nacida en mayo del 2025, es la primera hija de Paola Zurita con su esposo, Alejandro Serralde. Además, es la primera sobrina de Juanpa, Andy y Fer Zurita, así como la primera nieta de Fernando Zurita y Tere Arellanos, así que había todavía más razón para festejar.

Andrés Zurita, Dani Hernández y Natalia Serralde, los padrinos de Renée (@agba.weddings)

La bebé fue bautizada el pasado 7 de febrero en la Parroquia de Santa Teresita de Jesús en las Lomas. Para la ocasión, usó un ropón de Pratte, elegido por Pau durante un viaje a Madrid.

Los padrinos fueron Andy Zurita y su esposa Dani Hernández, así como Natalia Serralde, hermana de Alejandro. Sobre el significado de este sacramento, Pau compartió conmovida: “Para mí es súper importante que una almita cuando llega a este planeta Tierra esté bendecida para iluminar todo su camino. Yo soy católica, entonces para mí fue muy especial porque la bendición la hizo el padre que también me casó a mí, que es el padre Juan Pablo, que lo amo con todo mi ser.”

Los bolos de los padrinos fueron unas tazas, idea de Dani, para que los invitados pudieran llevarse algo que usaran diario y recordaran ese día tan especial.