‘One Battle After Another’ lidera en los BAFTA 2026, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro consigue 7 nominaciones

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) reveló el martes la lista completa de nominados a los premios cinematográficos 2026, marcando el inicio de una temporada de galardones vibrante y diversa. En una emocionante jornada anunciada desde Londres por Aimee Lou Wood y David Jonsson, One Battle After Another dominó la escena con un total de 14 nominaciones, seguido de cerca por Sinners, con 13, mientras que películas como Hamnet y Marty Supreme también destacaron ampliamente. Frankenstein de Guillermo del Toro consiguió 7 candidaturas, una de ellas para Jacob Elordi.

Este año los BAFTA reflejan una mezcla potente de producciones británicas, estadounidenses e internacionales en las principales categorías —desde mejor película hasta diseño de producción, música original y más— consolidando a la gala como un termómetro de lo más destacado del cine global. Con la ceremonia programada para el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, la carrera por las estatuillas promete intensas sorpresas y una celebración del talento cinematográfico del último año.

