Cultura

‘One Battle After Another’ lidera en los BAFTA 2026, ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro consigue 7 nominaciones

La academia británica reveló la lista de nominados a los BAFTA 2026, con “One Battle After Another” liderando la carrera y una nómina diversa que abarca talento global.
mar 27 enero 2026 08:35 AM
Critica-Una-batalla-tras-otra-One-Battle-After-Another.jpeg
Fotograma de la cinta One Battle After Another. (Cortesía. )

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) reveló el martes la lista completa de nominados a los premios cinematográficos 2026, marcando el inicio de una temporada de galardones vibrante y diversa. En una emocionante jornada anunciada desde Londres por Aimee Lou Wood y David Jonsson, One Battle After Another dominó la escena con un total de 14 nominaciones, seguido de cerca por Sinners, con 13, mientras que películas como Hamnet y Marty Supreme también destacaron ampliamente. Frankenstein de Guillermo del Toro consiguió 7 candidaturas, una de ellas para Jacob Elordi.

Este año los BAFTA reflejan una mezcla potente de producciones británicas, estadounidenses e internacionales en las principales categorías —desde mejor película hasta diseño de producción, música original y más— consolidando a la gala como un termómetro de lo más destacado del cine global. Con la ceremonia programada para el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, la carrera por las estatuillas promete intensas sorpresas y una celebración del talento cinematográfico del último año.

BAFTA 2026: lista completa de nominados

Mejor película

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sentimental Value

  • Sinners

Película británica destacada

  • 28 Years Later

  • The Ballad of Wallis Island

  • Bridget Jones: Mad About the Boy

  • Die My Love

  • H Is For Hawk

  • Hamnet

  • I Swear

  • Mr Burton

  • Pillion

  • Steve

Mejor actriz principal

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Chase Infiniti – One Battle After Another

  • Renate Reinsve – Sentimental Value

  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor principal

  • Robert Aramayo – I Swear

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Michael B. Jordan – Sinners

  • Jesse Plemons – Bugonia
Frankenstein
Jacob Elordi como el monstruo de 'Frankenstein' (Netflix)

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion – Marty Supreme

  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

  • Wunmi Mosaku – Sinners

  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

  • Teyana Taylor – One Battle After Another

  • Emily Watson – Hamnet

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – One Battle After Another

  • Jacob Elordi – Frankenstein

  • Paul Mescal – Hamnet

  • Peter Mullan – I Swear

  • Sean Penn – One Battle After Another

  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor director

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia

  • Chloé Zhao – Hamnet

  • Josh Safdie – Marty Supreme

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

  • Joachim Trier – Sentimental Value

  • Ryan Coogler – Sinners

Mejor película para niños y familias

  • Arco

  • Boong

  • Lilo & Stitch

  • Zootropolis 2

Mejor guión original

  • I Swear

  • Marty Supreme

  • The Secret Agent

  • Sentimental Value

  • Sinners

Mejor guión adaptado

  • The Ballad of Wallis Island

  • Bugonia

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Pillion
Rising Star Award

  • Robert Aramayo

  • Miles Caton

  • Chase Infiniti

  • Archie Madekwe

  • Posy Sterling

Mejor banda sonora original

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sinners

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Sinners

  • Wicked: For Good
HAMNET
Fotograma de la cinta Hamnet. (Agata Grzybowska / Cortesía. )

Mejor edición

  • F1

  • A House of Dynamite

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sinners

Mejor cinematografía

  • Frankenstein

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another

  • Sinners

  • Train Dreams

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Sinners

  • Wicked: For Good

Mejor sonido

  • F1

  • Frankenstein

  • One Battle After Another

  • Sinners

  • Warfare

Premios Bafta

