¿Dará la sorpresa en el Oscar? "El Agente Secreto" habla del uso del poder para "aplastar", dice su director

Kleber Mendonça, director de ‘El Agente Secreto’, habla del buen momento del cine brasileño

¿Qué explica este momento positivo para el cine brasileño?

RESPUESTA: "El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida en Brasil. El Ministerio de Cultura fue eliminado. Todos los mecanismos para su fomento fueron desactivados.

La película brasileña 'El Agente Secreto' podría dar la sorpresa en el Oscar 2026 (Instagram / El Agente Secreto)

También creo que sucedió una gran alquimia: tenemos dos películas que fueron muy bien recibidas en Brasil y en el ámbito internacional. 'Aún estoy aquí' y 'El agente secreto' se convirtieron en un escaparate del cine brasileño".

P: Ambos filmes abordan la última dictadura militar en Brasil. ¿Por qué esas historias resuenan tanto en el exterior?

R: "Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal.

El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.

Cuando escribí 'El agente secreto' inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que el filme hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo Bolsonaro ndlr). Una lógica traída del pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar".

P: ¿Cómo ha sido vista la cinta en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es criticado por ataques a las libertades y su política contra los inmigrantes?

R: "La reacción es muy fuerte. La película tiene la capacidad de que muchas personas en el Estados Unidos contemporáneo se identifiquen con la historia del filme.

Creo que la reacción pasa mucho por el momento histórico por el que está pasando Estados Unidos. Al mismo tiempo es muy emotiva".