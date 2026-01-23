Las películas nominadas al Oscar 2026 y dónde verlas

La edición número 98 de los Oscar hace historia tras el anuncio de sus nominados este 22 de enero de 2026. Sinnersrompió el récord de más nominaciones en la historia con 16 candidaturas, consolidándose como una de las grandes favoritas. Esta selección promete una de las competencias más reñidas y emocionantes por la estatuilla dorada en las últimas décadas.
La premiación del 15 de marzo, bajo la conducción del comediante Conan O'Brien, será el escenario donde estas diversas narrativas se disputen el honor más alto de Hollywood. La mezcla de grandes producciones y cine independiente refleja una industria en plena transformación, elevando el suspenso sobre quién se llevará finalmente el premio mayor. Te contamos cuáles son las 10 películas que integran la categoría a mejor película y dónde verlas.
Películas nominadas al Oscar y dónde verlas
Sinners
HBO Max (Streaming)
Director: Ryan Coogler
Nominaciones: 16
Sinopsis: Intentando dejar atrás sus vidas atribuladas, unos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida.
One Battle After Another
HBO Max (Streaming)
Director: Paul Thomas Anderson
Nominaciones: 13
Sinopsis: Cuando su némesis regresa después de 16 años, un grupo de revolucionarios se reúnen para rescatar a la hija de uno de ellos.
Frankenstein
Netflix (Streaming)
Director: Guillermo del Toro
Nominaciones: 9
Sinopsis: El doctor Victor Frankenstein, un científico brillante pero atormentado, logra dar vida a una criatura tras un experimento. Sin embargo, su creación resulta ser un ser sensible que busca su lugar en un mundo que lo rechaza.
Hamnet
Cines (Estreno México 29 de enero)
Director: Chloé Zhao
Nominaciones: 8
Sinopsis: Una poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra de William Shakespeare, Hamlet.
Marty Supreme
Cines
Director: Josh Safdie
Nominaciones: 9
Sinopsis: En Nueva York en los años 50’s, Marty Mauser, un jóven con un sueño que nadie respeta, hará todo lo posible para conseguir la grandeza.
Bugonia
Cines/Apple TV y Amazon Video (Renta)
Director: Yorgos Lanthimos
Nominaciones: 4
Sinopsis: Dos jóvenes obsesionados con las teorías de conspiración secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que planea destruir el planeta Tierra.
Sentimental Value
Cines
Director: Joachim Trier
Nominaciones: 9
Sinopsis: Un drama familiar que sigue a dos hermanas y a su padre, un famoso director de cine ya retirado, mientras navegan por su historia compartida, el duelo y el complejo vínculo entre la vida real y la expresión artística.
The Secret Agent
Cines (Estreno México 26 de febrero)
Director: Kleber Mendonça Filho
Nominaciones: 4
Sinopsis: En el Brasil de 1977, durante la dictadura militar, un hombre huye de un burócrata gubernamental y se refugia en Recife, intentando reconectar con su hijo mientras descubre que la ciudad está lejos de ser el refugio que buscaba.
F1
Apple TV (Streaming)
Director: Joseph Kosinski
Nominaciones: 4
Sinopsis: Un legendario piloto de Fórmula 1 sale de su retiro para servir como mentor a un joven talento y competir en una última carrera, enfrentándose a los fantasmas de su pasado y a la evolución tecnológica del deporte.
Train Dreams
Netflix (Streaming)
Director: Clint Bentley
Nominaciones: 4
Sinopsis: Una adaptación de la novela de Denis Johnson que narra la vida de Robert Grainier, un jornalero en el oeste americano de principios del siglo XX, capturando la transformación de un país y la soledad de un hombre ante el paso del tiempo.