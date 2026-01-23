Las películas nominadas al Oscar 2026 y dónde verlas

La edición número 98 de los Oscar hace historia tras el anuncio de sus nominados este 22 de enero de 2026. Sinners rompió el récord de más nominaciones en la historia con 16 candidaturas, consolidándose como una de las grandes favoritas. Esta selección promete una de las competencias más reñidas y emocionantes por la estatuilla dorada en las últimas décadas.

La premiación del 15 de marzo, bajo la conducción del comediante Conan O'Brien, será el escenario donde estas diversas narrativas se disputen el honor más alto de Hollywood. La mezcla de grandes producciones y cine independiente refleja una industria en plena transformación, elevando el suspenso sobre quién se llevará finalmente el premio mayor. Te contamos cuáles son las 10 películas que integran la categoría a mejor película y dónde verlas.

