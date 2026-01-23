Publicidad

Cultura

Las películas nominadas al Oscar 2026 y dónde verlas

Te contamos cuáles son las 10 películas que integran la categoría a mejor película y dónde verlas.
vie 23 enero 2026 04:45 PM
96th Oscars, Academy Awards
Mejor película de los Oscar 2026. (Richard Harbaugh/Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S.)

La edición número 98 de los Oscar hace historia tras el anuncio de sus nominados este 22 de enero de 2026. Sinners rompió el récord de más nominaciones en la historia con 16 candidaturas, consolidándose como una de las grandes favoritas. Esta selección promete una de las competencias más reñidas y emocionantes por la estatuilla dorada en las últimas décadas.

La premiación del 15 de marzo, bajo la conducción del comediante Conan O'Brien, será el escenario donde estas diversas narrativas se disputen el honor más alto de Hollywood. La mezcla de grandes producciones y cine independiente refleja una industria en plena transformación, elevando el suspenso sobre quién se llevará finalmente el premio mayor. Te contamos cuáles son las 10 películas que integran la categoría a mejor película y dónde verlas.

Películas nominadas al Oscar y dónde verlas

Sinners


HBO Max (Streaming)

Director: Ryan Coogler

Nominaciones: 16

Sinopsis: Intentando dejar atrás sus vidas atribuladas, unos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida.

Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

One Battle After Another


HBO Max (Streaming)

Director: Paul Thomas Anderson

Nominaciones: 13

Sinopsis: Cuando su némesis regresa después de 16 años, un grupo de revolucionarios se reúnen para rescatar a la hija de uno de ellos.

Fotograma de la cinta One Battle After Another. (Cortesía. )

Frankenstein


Netflix (Streaming)

Director: Guillermo del Toro

Nominaciones: 9

Sinopsis: El doctor Victor Frankenstein, un científico brillante pero atormentado, logra dar vida a una criatura tras un experimento. Sin embargo, su creación resulta ser un ser sensible que busca su lugar en un mundo que lo rechaza.

Frankenstein (Netflix)

Hamnet


Cines (Estreno México 29 de enero)

Director: Chloé Zhao

Nominaciones: 8

Sinopsis: Una poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra de William Shakespeare, Hamlet.

Fotograma de la cinta Hamnet. (Agata Grzybowska / Cortesía. )

Marty Supreme


Cines

Director: Josh Safdie

Nominaciones: 9

Sinopsis: En Nueva York en los años 50’s, Marty Mauser, un jóven con un sueño que nadie respeta, hará todo lo posible para conseguir la grandeza.

Fotograma de la cinta Marty Supreme. (Cortesía. )

Bugonia


Cines/Apple TV y Amazon Video (Renta)

Director: Yorgos Lanthimos

Nominaciones: 4

Sinopsis: Dos jóvenes obsesionados con las teorías de conspiración secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que planea destruir el planeta Tierra.

Fotograma de la cinta Bugonia. (Atsushi Nishijima/Focus Features/Cortesía
)

Sentimental Value


Cines

Director: Joachim Trier

Nominaciones: 9

Sinopsis: Un drama familiar que sigue a dos hermanas y a su padre, un famoso director de cine ya retirado, mientras navegan por su historia compartida, el duelo y el complejo vínculo entre la vida real y la expresión artística.

Fotograma de la cinta Sentimental Value. (Cortesía.)

The Secret Agent


Cines (Estreno México 26 de febrero)

Director: Kleber Mendonça Filho

Nominaciones: 4

Sinopsis: En el Brasil de 1977, durante la dictadura militar, un hombre huye de un burócrata gubernamental y se refugia en Recife, intentando reconectar con su hijo mientras descubre que la ciudad está lejos de ser el refugio que buscaba.

Fotograma de la cinta El agente secreto. (Cortesía. )

F1


Apple TV (Streaming)

Director: Joseph Kosinski

Nominaciones: 4

Sinopsis: Un legendario piloto de Fórmula 1 sale de su retiro para servir como mentor a un joven talento y competir en una última carrera, enfrentándose a los fantasmas de su pasado y a la evolución tecnológica del deporte.

Brad Pitt (Getty Images)

Train Dreams


Netflix (Streaming)

Director: Clint Bentley

Nominaciones: 4

Sinopsis: Una adaptación de la novela de Denis Johnson que narra la vida de Robert Grainier, un jornalero en el oeste americano de principios del siglo XX, capturando la transformación de un país y la soledad de un hombre ante el paso del tiempo.

Fotograma de la cinta Train Dreams. (Cortesía Netflix.)

Premios Oscar

