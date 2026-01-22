Leonardo DiCaprio y el Oscar: octava nominación, una obsesión y una sola estatuilla

Leonardo DiCaprio acaba de sumar un nuevo capítulo a su legendaria relación con la Academia. El actor estadounidense fue nominado al Oscar a Mejor Actor por Una batalla tras otra, marcando así su octava nominación total y la séptima en categorías de actuación, una cifra que confirma su estatus como uno de los intérpretes más respetados y vigentes de su generación.
La nominación vuelve a colocar a DiCaprio en el centro de la conversación cinéfila global, no solo por la fuerza de su actuación, sino por la carga simbólica que siempre acompaña su nombre en temporada de premios. Cada mención reaviva la memoria colectiva de una carrera extraordinaria que durante años fue celebrada sin recompensa.
Desde los años noventa, DiCaprio construyó una filmografía sólida y arriesgada, alejándose del estrellato juvenil para apostar por personajes complejos y directores de autor. Su evolución como actor lo llevó a convertirse en un rostro recurrente del cine de prestigio, combinando ambición artística con impacto comercial.
A lo largo de su carrera, ha trabajado con cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Alejandro González Iñárritu, consolidando una reputación basada en la entrega absoluta a cada papel y en una selección cuidadosa de proyectos.
Las nominaciones que forjaron el mito DiCaprio
Antes de Una batalla tras otra, DiCaprio fue nominado al Oscar por actuaciones memorables como ¿A quién ama Gilbert Grape?, El aviador, Diamante de sangre, El lobo de Wall Street y Érase una vez en Hollywood. Cada una de estas interpretaciones fue recibida con elogios de la crítica y el respaldo de la industria.
Sin embargo, durante años, esas nominaciones se tradujeron en derrotas que alimentaron una narrativa casi mítica: la del actor brillante al que el Oscar parecía negársele sistemáticamente, pese a su consistencia y talento.
El Oscar que rompió la maldición
La historia cambió finalmente en 2016, cuando Leonardo DiCaprio ganó el Oscar a Mejor Actor por El renacido, bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu. Aquella victoria fue celebrada como un ajuste de cuentas histórico entre la Academia y uno de sus actores más emblemáticos.
El triunfo no solo reconoció una actuación extrema y visceral, sino que cerró un largo ciclo de espera que convirtió ese momento en uno de los más recordados de la historia reciente de los Oscar.
Una nueva oportunidad con Una batalla tras otra
Con esta nueva nominación, DiCaprio regresa a la contienda con una actuación que ha sido descrita como una de las más maduras y complejas de su carrera. Una batalla tras otra lo muestra en plena posesión de su oficio, reafirmando que, más allá de premios y estadísticas, su lugar en el cine contemporáneo está plenamente asegurado.
Ahora, el desenlace queda en manos de la Academia. Pero gane o no, la octava nominación confirma que Leonardo DiCaprio sigue siendo sinónimo de prestigio, compromiso y cine en estado puro.
Más allá de los premios, DiCaprio ha dejado una huella profunda en la cultura popular con personajes que ya forman parte del imaginario cinematográfico contemporáneo. Desde el soñador Jack Dawson en Titanic hasta el atormentado Jordan Belfort, en El lobo de Wall Street pasando por el obsesivo Howard Hughes en El Aviador o el vengativo Hugh Glass, su rango actoral ha sido clave para su longevidad.
Estos roles no solo demostraron su versatilidad, sino también su disposición a asumir riesgos físicos, emocionales y narrativos, convirtiéndose en uno de los actores más exigentes consigo mismo de Hollywood.