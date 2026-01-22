Leonardo DiCaprio y el Oscar: octava nominación, una obsesión y una sola estatuilla

Desde los años noventa, DiCaprio construyó una filmografía sólida y arriesgada, alejándose del estrellato juvenil para apostar por personajes complejos y directores de autor. Su evolución como actor lo llevó a convertirse en un rostro recurrente del cine de prestigio, combinando ambición artística con impacto comercial.

Critters 3, lanzada en 1991 es la primera película de Leonardo DiCaprio. (Archivo. )

A lo largo de su carrera, ha trabajado con cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Alejandro González Iñárritu, consolidando una reputación basada en la entrega absoluta a cada papel y en una selección cuidadosa de proyectos.

Las nominaciones que forjaron el mito DiCaprio

Antes de Una batalla tras otra, DiCaprio fue nominado al Oscar por actuaciones memorables como ¿A quién ama Gilbert Grape?, El aviador, Diamante de sangre, El lobo de Wall Street y Érase una vez en Hollywood. Cada una de estas interpretaciones fue recibida con elogios de la crítica y el respaldo de la industria.

Leonardo DiCaprio en su primera nominación al Oscar en 1994. (Barry King/WireImage)

Sin embargo, durante años, esas nominaciones se tradujeron en derrotas que alimentaron una narrativa casi mítica: la del actor brillante al que el Oscar parecía negársele sistemáticamente, pese a su consistencia y talento.

