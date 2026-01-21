La carrera de Timothée Chalamet tras su primer Oscar; es el favorito gracias a ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet en la recta final tras su primer Oscar

En la carrera por el Oscar, para Timothée Chalamet resulta un buen augurio y favorecedor el haber ganado premios previos (que podemos considerar como “precursores”) antes de que se anuncien las nominaciones y se entreguen los premios de la Academia el domingo 15 de marzo.

En los Globos de Oro, presentados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Timmy se llevó el premio a Mejor Actor en una Comedia o Musical. Su discurso, donde agradeció a su mentor y rival de categoría Leonardo DiCaprio, se volvió viral y reforzó su imagen de humildad y respeto hacia la industria cinematográfica.

Timothée Chalamet es favorito para ser nominado y ganar el Oscar a Mejor Actor en 2026 (Brianna Bryson/Getty Images)

Al obtener el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards, se convirtió en el ganador más joven de la historia en esta categoría, consolidando su apoyo entre la crítica especializada, que ha visto con buenos ojos su evolución frente a la cámara (y ha pasado por alto los personajes y proyectos que, de cierta forma, le han hecho pagar su “derecho de piso”).

La nominación a los SAG Awards, galardones que entrega el Sindicato de Actores, es la prueba final de que cuenta con el respeto de sus colegas, quienes conforman el bloque de votantes más grande de la Academia.