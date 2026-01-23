¿Adiós copete? Samuel García presume un corte "buzz cut" y enciende las redes con su “cambio de look”

El regreso del ‘buzz cut’, el corte de pelo de inspiración militar

Luego de que el estilo “old money” se impuso tanto en la forma de vestir como en los cortes de pelo para hombre, el “buzz cut” ha ganado fuerza como una tendencia entre algunas celebridades que lo impulsan por su practicidad.

Y es que lejos de ser una moda pasajera, el “buzz cut” ha pasado por una revitalización que lo posiciona como un clásico contemporáneo. Es un corte masculino, versátil y perfectamente alineado con la estética actual del grooming, que prioriza la naturalidad y lo práctico, cuando se tiene un estilo de vida activo.

Brad Pitt llevó un "buzz cut" durante la promoción de 'F1' (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Ya sea en su forma más tradicional o reinterpretado con degradados y texturas sutiles, este corte de inspiración militar se ha convertido en un pilar de la moda masculina moderna y en una declaración estética que privilegia la intención sobre la ornamentación.

Famosos que usan 'buzz cut'

En los últimos meses, varias estrellas de Hollywood se han sumado a este estilo y han contribuido a que se vuelva una tendencia de nueva cuenta.

Brad Pitt revivió el corte que usó en la película Sr. y Sra. Smith de 2005 y lo lució nuevamente durante la promoción de F1 en 2025, con lo que reforzó la imagen del corte como elegante y maduro en la alfombra roja.

Otro que se sumó a la tendencia del "buzz cut" fue Justin Bieber (Instagram / Justin Bieber)

Justin Bieber se ha dejado ver con un “buzz cut” desde hace varios meses en su afán de sanar su interior y darle menos importancia a los elementos de su persona exterior.

Finn Wolfhard, estrella de Stranger Things, se despidió de su característico cabello largo con un “buzz cut” antes del estreno de la temporada final, llevando la tendencia a públicos más jóvenes y conectados con la cultura pop global.

Timothée Chalamet sacrificó sus rizos durante la promo de 'Marty Supreme' (Theo Wargo/Getty Images)

Timothée Chalamet también ha experimentado con este estilo en meses recientes, en específico durante la promoción de la película Marty Supreme, aunque para la ceremonia del Oscar, que será el 15 de marzo, su pelo habrá recuperado la onda natural que lo caracteriza y seguramente lucirá un corte “ganador” ya que aspira al premio de la Academia a Mejor Actor.