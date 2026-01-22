Actrices y actores que consiguieron su primera nominación al Oscar en 2026

La edición 98 de los Premios Oscar no solo confirma a viejos conocidos de la Academia, también marca un relevo generacional y artístico con una ola de intérpretes que reciben su primera nominación. Actores y actrices que, tras años de carrera —o irrupciones fulminantes—, finalmente entran al club más exclusivo del cine mundial.

Desde apuestas autorales hasta grandes producciones de estudio, estas nominaciones revelan el tipo de interpretaciones que hoy seducen a la Academia: trabajos de alto riesgo emocional, personajes incómodos y actuaciones que sostienen películas enteras. Estos son los nombres que escriben su primer capítulo en la historia del Oscar en 2026.

