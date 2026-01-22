Actrices y actores que consiguieron su primera nominación al Oscar en 2026

La edición 98 de los Premios Oscar no solo confirma a viejos conocidos de la Academia, también marca un relevo generacional y artístico con una ola de intérpretes que reciben su primera nominación. Actores y actrices que, tras años de carrera —o irrupciones fulminantes—, finalmente entran al club más exclusivo del cine mundial.
Desde apuestas autorales hasta grandes producciones de estudio, estas nominaciones revelan el tipo de interpretaciones que hoy seducen a la Academia: trabajos de alto riesgo emocional, personajes incómodos y actuaciones que sostienen películas enteras. Estos son los nombres que escriben su primer capítulo en la historia del Oscar en 2026.
Actorres y actrices con su primera nominación al Oscar 2026
Michael B. Jordan
Sinners — Mejor Actor
Jordan entrega una de las interpretaciones más oscuras y contenidas de su carrera. Su personaje, marcado por la violencia y la culpa, se aleja del heroísmo clásico y apuesta por una intensidad silenciosa que sostiene el tono moral del filme.
Wagner Moura
The Secret Agent — Mejor Actor
En clave de thriller político, Moura construye un protagonista ambiguo, cerebral y profundamente humano. Su trabajo destaca por el control emocional y una presencia que transmite peligro incluso en el silencio.
Jessie Buckley
Hamnet — Mejor Actriz
Buckley encarna el duelo con una fuerza devastadora y poética. Su actuación es física, íntima y sostenida en matices, convirtiéndose en el corazón emocional de una de las películas más comentadas de la temporada.
Rose Byrne
If I Had Legs I’d Kick You — Mejor Actriz
Lejos de la comedia que la hizo popular, Byrne sorprende con un retrato crudo y vulnerable. Su personaje atraviesa una espiral emocional que la actriz sostiene con honestidad y un filo incómodo.
Kate Hudson
Song Sung Blue — Mejor Actriz
Hudson logra una de las transformaciones más celebradas del año. Su interpretación combina fragilidad, carisma y desgaste emocional, revelando una dimensión dramática que la Academia finalmente reconoce.
Renate Reinsve
Valor sentimental — Mejor Actriz
La actriz noruega entrega una actuación sobria y profundamente introspectiva. Su trabajo destaca por la contención y la precisión emocional, en una película donde cada gesto cuenta.
Jacob Elordi
Frankenstein — Mejor Actor de Reparto
Elordi se apropia de un personaje clásico con una lectura física y perturbadora. Su presencia redefine el mito desde la fragilidad y la violencia contenida, convirtiéndose en uno de los grandes riesgos interpretativos del año.
Delroy Lindo
Sinners — Mejor Actor de Reparto
Veterano de prestigio, Lindo finalmente recibe su primera nominación gracias a un personaje complejo y magnético. Su actuación aporta peso moral y una autoridad dramática imposible de ignorar.
Stellan Skarsgård
Valor sentimental — Mejor Actor de Reparto
Skarsgård construye un personaje marcado por el desgaste emocional y la memoria. Su actuación es silenciosa, precisa y profundamente melancólica, demostrando por qué es uno de los grandes actores europeos de su generación.
Elle Fanning
Valor sentimental — Mejor Actriz de Reparto
Fanning sorprende con un trabajo delicado y vulnerable, alejándose de la ingenuidad para explorar zonas más complejas y maduras. Una actuación que crece escena a escena.
Inga Ibsdotter Lilleaas
Valor sentimental — Mejor Actriz de Reparto
Su debut en los Oscar llega con una interpretación contenida pero poderosa. Lilleaas aporta realismo emocional y una presencia discreta que termina siendo fundamental en la narrativa.
Amy Madigan
Weapons — Mejor Actriz de Reparto
Madigan logra una actuación inquietante y profundamente humana. Su personaje, lejos de clichés, añade capas de tensión emocional que elevan el impacto del filme.
Wunmi Mosaku
Sinners — Mejor Actriz de Reparto
Mosaku entrega una actuación sólida y empática, convirtiéndose en el ancla emocional de la historia. Su trabajo destaca por la naturalidad y una fuerza silenciosa que atraviesa la pantalla.
Teyana Taylor
One Battle After Another — Mejor Actriz de Reparto
Taylor confirma su versatilidad con una interpretación intensa y física. Su personaje aporta energía, riesgo y una carga emocional que permanece más allá del metraje.