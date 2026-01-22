Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Actrices y actores que consiguieron su primera nominación al Oscar en 2026

Los Oscar 2026 marcan el debut de una nueva generación de intérpretes. Estos actores y actrices consiguen su primera nominación gracias a actuaciones clave de la temporada.
jue 22 enero 2026 02:13 PM
97th Oscars, Academy Awards
Estatuilla del Oscar. (Al Seib/Al Seib / The Academy)

La edición 98 de los Premios Oscar no solo confirma a viejos conocidos de la Academia, también marca un relevo generacional y artístico con una ola de intérpretes que reciben su primera nominación. Actores y actrices que, tras años de carrera —o irrupciones fulminantes—, finalmente entran al club más exclusivo del cine mundial.

Desde apuestas autorales hasta grandes producciones de estudio, estas nominaciones revelan el tipo de interpretaciones que hoy seducen a la Academia: trabajos de alto riesgo emocional, personajes incómodos y actuaciones que sostienen películas enteras. Estos son los nombres que escriben su primer capítulo en la historia del Oscar en 2026.

Publicidad

Actorres y actrices con su primera nominación al Oscar 2026

Michael B. Jordan


Sinners — Mejor Actor

Jordan entrega una de las interpretaciones más oscuras y contenidas de su carrera. Su personaje, marcado por la violencia y la culpa, se aleja del heroísmo clásico y apuesta por una intensidad silenciosa que sostiene el tono moral del filme.

MCDSINN_WB018.jpg
Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

Wagner Moura


The Secret Agent — Mejor Actor

En clave de thriller político, Moura construye un protagonista ambiguo, cerebral y profundamente humano. Su trabajo destaca por el control emocional y una presencia que transmite peligro incluso en el silencio.

El-agente-secreto-1024x576.jpeg
Wagner Moura en el filme El agente secreto. (Cortesía MUBI. )

Jessie Buckley


Hamnet — Mejor Actriz

Buckley encarna el duelo con una fuerza devastadora y poética. Su actuación es física, íntima y sostenida en matices, convirtiéndose en el corazón emocional de una de las películas más comentadas de la temporada.

HAMNET
Jessie Buckley como Agnes en Hamnet, (Agata Grzybowska)

Rose Byrne


If I Had Legs I’d Kick You — Mejor Actriz

Lejos de la comedia que la hizo popular, Byrne sorprende con un retrato crudo y vulnerable. Su personaje atraviesa una espiral emocional que la actriz sostiene con honestidad y un filo incómodo.

Rose Byrne.jpg
Rose Byrne en If I Had Legs I'd Kick You. (Cortesía. )

Kate Hudson


Song Sung Blue — Mejor Actriz

Hudson logra una de las transformaciones más celebradas del año. Su interpretación combina fragilidad, carisma y desgaste emocional, revelando una dimensión dramática que la Academia finalmente reconoce.

kate Hudson.jpg
Kate Hudson KATE en Song Sung Blue. (Cortesía. )

Renate Reinsve


Valor sentimental — Mejor Actriz

La actriz noruega entrega una actuación sobria y profundamente introspectiva. Su trabajo destaca por la contención y la precisión emocional, en una película donde cada gesto cuenta.

SentimentalValue_07_Renate-Reinsve_Photo_Kasper-Tuxen-Andersen.jpg
Renate Reinsve en Sentimental Value (Cortesía. )

Publicidad

Jacob Elordi


Frankenstein — Mejor Actor de Reparto

Elordi se apropia de un personaje clásico con una lectura física y perturbadora. Su presencia redefine el mito desde la fragilidad y la violencia contenida, convirtiéndose en uno de los grandes riesgos interpretativos del año.

FRANKENSTEIN
Jacob Elordi en Frankenstein. (Ken Woroner/Netflix)

Delroy Lindo


Sinners — Mejor Actor de Reparto

Veterano de prestigio, Lindo finalmente recibe su primera nominación gracias a un personaje complejo y magnético. Su actuación aporta peso moral y una autoridad dramática imposible de ignorar.

DelroyLindoSinners.jpeg
Delroy Lindo en Sinners. (Cortesía. )

Stellan Skarsgård


Valor sentimental — Mejor Actor de Reparto

Skarsgård construye un personaje marcado por el desgaste emocional y la memoria. Su actuación es silenciosa, precisa y profundamente melancólica, demostrando por qué es uno de los grandes actores europeos de su generación.

SentimentalValue_09_Stellan-Skarsgård_Photo_Kasper-Tuxen-Andersen.jpg
Stellan Skarsgård en Sentimental Valeu. (Cortesía. )

Elle Fanning


Valor sentimental — Mejor Actriz de Reparto

Fanning sorprende con un trabajo delicado y vulnerable, alejándose de la ingenuidad para explorar zonas más complejas y maduras. Una actuación que crece escena a escena.

elle faning.png
Elle Fanning en Sentimental Value. (Cortesía. )

Inga Ibsdotter Lilleaas


Valor sentimental — Mejor Actriz de Reparto

Su debut en los Oscar llega con una interpretación contenida pero poderosa. Lilleaas aporta realismo emocional y una presencia discreta que termina siendo fundamental en la narrativa.

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value .jpg
Inga Ibsdotter Lilleaas, en Sentimental Value. (Cortesái. )

Amy Madigan


Weapons — Mejor Actriz de Reparto

Madigan logra una actuación inquietante y profundamente humana. Su personaje, lejos de clichés, añade capas de tensión emocional que elevan el impacto del filme.

Weapons-Amy-Madigan.jpg
Amy Madigan en Weapons. (Cortesía. )

Wunmi Mosaku


Sinners — Mejor Actriz de Reparto

Mosaku entrega una actuación sólida y empática, convirtiéndose en el ancla emocional de la historia. Su trabajo destaca por la naturalidad y una fuerza silenciosa que atraviesa la pantalla.

Wunmi Mosaku.png
Wunmi Mosaku en Sinners. (Cortesía. )

Teyana Taylor


One Battle After Another — Mejor Actriz de Reparto

Taylor confirma su versatilidad con una interpretación intensa y física. Su personaje aporta energía, riesgo y una carga emocional que permanece más allá del metraje.

Teyana Taylor, One Battle After Another.jpeg
Teyana Taylor en One Battle After Another. (Cortesía.)

Publicidad

Tags

Premios Oscar

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad