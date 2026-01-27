Publicidad

México sobre hielo: los atletas que llevarán la bandera tricolor a Milán–Cortina 2026

México tendrá su mayor representación en Juegos Olímpicos de Invierno en más de tres décadas. Estos son los atletas que competirán en Milán–Cortina 2026 y sus historias.
mar 27 enero 2026 11:47 AM
Previews - Milano Cortina 2026 Winter Olympics
Aros Olímpicos de Invierno en Milán-Corina 2026. (Maja Hitij/Getty Images)

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 marcarán un antes y un después en la historia olímpica. Con sedes descentralizadas, nuevas disciplinas y un fuerte énfasis en sostenibilidad, esta edición reunirá a atletas de todo el mundo del 6 al 22 de febrero de 2026.

Para México, la cita italiana será especialmente significativa: el país contará con cinco atletas, su mayor delegación desde Albertville 1992, consolidando un crecimiento sostenido en disciplinas tradicionalmente dominadas por potencias invernales.

Sarah Schleper — experiencia olímpica en esquí alpino

Lugar y fecha de nacimiento: Glenwood Springs, Colorado, Estados Unidos, 16 de febrero de 1979

Disciplina: Esquí alpino

Sarah Schleper es una de las figuras más experimentadas del esquí alpino que ha representado a México. Olímpica en múltiples ocasiones, ha competido en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales, convirtiéndose en una pionera para el país en deportes de invierno. Su participación en Milán–Cortina 2026 no solo suma experiencia a la delegación mexicana, sino que también simboliza continuidad y liderazgo dentro del equipo nacional.

Audi Fis Alpine World Ski Championships - Women's Giant Slalom
Sarah Schleper del equipo mexicano de esquí alpino. (Christian Bruna/Getty Images)

Lasse Gaxiola — juventud y futuro sobre la nieve

Lugar y fecha de nacimiento: 2008, Estados Unidos

Disciplina: Esquí alpino

Con apenas 17 años, Lasse Gaxiola representa el relevo generacional del esquí alpino mexicano. Su clasificación a Milán–Cortina 2026 es histórica, ya que competirá en la misma edición olímpica que su madre, Sarah Schleper, convirtiéndose en la primera dupla madre-hijo en lograrlo en Juegos Olímpicos de Invierno. Su presencia anticipa un futuro prometedor para México en esta disciplina.

Lasse Gaxiola.png
Lasse Gaxiola, del equipo mexicano de esquí alpino. (Cortesía. )

Donovan Carrillo — el rostro del patinaje artístico mexicano

Lugar y fecha de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 1999

Disciplina: Patinaje artístico

Donovan Carrillo es, sin duda, el atleta mexicano de invierno más reconocido a nivel internacional. Su actuación en Beijing 2022 lo colocó como un referente al clasificar a finales y abrir una conversación global sobre el patinaje artístico en países sin tradición invernal. De cara a Milán–Cortina 2026, Carrillo llega con mayor madurez deportiva y con el objetivo de seguir elevando el nombre de México en el hielo.

Donovan Carrillo
Donovan Carrillo se retira del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier. (Getty Images)

Allan Corona — resistencia en esquí de fondo

Lugar y fecha de nacimiento: México, 1998

Disciplina: Esquí de fondo

El esquí de fondo es una de las pruebas más demandantes físicamente en los Juegos Olímpicos de Invierno, y Allan Corona será uno de los representantes mexicanos en esta disciplina. Su trayectoria destaca por la perseverancia y la adaptación a circuitos europeos, donde ha construido su camino olímpico enfrentando condiciones extremas y alta competencia.

allan corona.png
Allan Corona, esquí de fondo. (Archivo. )

Regina Martínez — un debut histórico para México

Lugar y fecha de nacimiento: México, 2003

Disciplina: Esquí de fondo

Regina Martínez hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su clasificación a Milán–Cortina 2026 representa un avance significativo para la participación femenina de México en deportes de invierno y amplía el mapa de disciplinas en las que el país tiene presencia olímpica.

México y los Juegos Olímpicos de Invierno: una historia en expansión

México debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1928, pero su participación ha sido esporádica a lo largo del siglo XX. Fue hasta Albertville 1992 cuando el país tuvo una de sus delegaciones más amplias. Desde entonces, atletas como Ricardo Olavarrieta, Hubertus von Fürstenberg, Claudia Rangel, Sarah Schleper y Donovan Carrillo han construido una narrativa de constancia y crecimiento. Milán–Cortina 2026 se perfila como una de las ediciones más relevantes para México, no solo por el número de atletas, sino por la diversidad de disciplinas y el impacto simbólico de una generación que compite, literalmente, contra el hielo y la historia.

