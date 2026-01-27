México sobre hielo: los atletas que llevarán la bandera tricolor a Milán–Cortina 2026

Sarah Schleper — experiencia olímpica en esquí alpino

Lugar y fecha de nacimiento: Glenwood Springs, Colorado, Estados Unidos, 16 de febrero de 1979

Disciplina: Esquí alpino

Sarah Schleper es una de las figuras más experimentadas del esquí alpino que ha representado a México. Olímpica en múltiples ocasiones, ha competido en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales, convirtiéndose en una pionera para el país en deportes de invierno. Su participación en Milán–Cortina 2026 no solo suma experiencia a la delegación mexicana, sino que también simboliza continuidad y liderazgo dentro del equipo nacional.

Sarah Schleper del equipo mexicano de esquí alpino. (Christian Bruna/Getty Images)

Lasse Gaxiola — juventud y futuro sobre la nieve

Lugar y fecha de nacimiento: 2008, Estados Unidos

Disciplina: Esquí alpino

Con apenas 17 años, Lasse Gaxiola representa el relevo generacional del esquí alpino mexicano. Su clasificación a Milán–Cortina 2026 es histórica, ya que competirá en la misma edición olímpica que su madre, Sarah Schleper, convirtiéndose en la primera dupla madre-hijo en lograrlo en Juegos Olímpicos de Invierno. Su presencia anticipa un futuro prometedor para México en esta disciplina.

Lasse Gaxiola, del equipo mexicano de esquí alpino. (Cortesía. )

Donovan Carrillo — el rostro del patinaje artístico mexicano

Lugar y fecha de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 1999

Disciplina: Patinaje artístico

Donovan Carrillo es, sin duda, el atleta mexicano de invierno más reconocido a nivel internacional. Su actuación en Beijing 2022 lo colocó como un referente al clasificar a finales y abrir una conversación global sobre el patinaje artístico en países sin tradición invernal. De cara a Milán–Cortina 2026, Carrillo llega con mayor madurez deportiva y con el objetivo de seguir elevando el nombre de México en el hielo.