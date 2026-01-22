Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los Oscar 2026, pero Frankenstein arrasa con 9 nominaciones

La mañana de este jueves se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026 , y aunque Frankenstein, la aclamada cinta de Guillermo del Toro, logró colocarse como una de las grandes favoritas de la temporada con nueve nominaciones, el cineasta mexicano no fue considerado en la categoría de Mejor Director, una ausencia que sorprendió a críticos, fans y a la industria en general.
Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los Oscar 2026
Desde su anuncio, Frankenstein se perfilaba como una de las apuestas más sólidas del año. La ambiciosa adaptación del clásico de Mary Shelley no solo conquistó a la crítica, sino que también logró importantes reconocimientos en la temporada de premios, lo que hacía pensar que Del Toro estaría entre los nominados al máximo galardón de la dirección.
Sin embargo, la Academia lo dejó fuera de la terna, que este año quedó integrada por Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Sinners).
Las nominaciones que sí obtuvo Frankenstein
Aunque Del Toro no competirá como director, su película sí logró colocarse en las principales categorías técnicas y artísticas y en dos de ellas podría subir al podium en caso de ganar (Mejor película y Mejor guion adaptado):
- Mejor Película
- Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)
- Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)
- Mejor Fotografía
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejor Sonido
- Mejor Banda Sonora original
Críticas por la ausencia de Guillermo del Toro en los Oscar 2026
La ausencia de Del Toro en la categoría de dirección ha generado conversación inmediata en redes sociales, especialmente en México, donde el realizador tapatío es una de las figuras más queridas y respetadas del cine internacional. Para muchos, su omisión se siente como uno de los grandes “desaires” de esta edición.
A lo largo de su carrera, el mexicano ha acumulado siete nominaciones y tres estatuillas, dos de ellas en 2018 por La forma del agua en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, y una más en 2023 por Pinocho como Mejor Película Animada. Además, ha sido reconocido previamente por cintas como El laberinto del fauno, Hellboy y Nightmare Alley, consolidándose como uno de los cineastas mexicanos más influyentes y respetados de la industria internacional.
En la temporada de premios 2026, Frankenstein acumuló cinco nominaciones al Globo de Oro y once a los Critics Choice Awards, donde ganó Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado, además de una nominación al Directors Guild of America Awards (DGA) para Del Toro, uno de los termómetros más relevantes rumbo al Oscar.
Aun así, Frankenstein llega a la gala con amplias posibilidades de triunfo, sobre todo en rubros técnicos, donde ha sido una de las favoritas durante toda la temporada.
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión.