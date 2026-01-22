Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los Oscar 2026, pero Frankenstein arrasa con 9 nominaciones

Críticas por la ausencia de Guillermo del Toro en los Oscar 2026

La ausencia de Del Toro en la categoría de dirección ha generado conversación inmediata en redes sociales, especialmente en México, donde el realizador tapatío es una de las figuras más queridas y respetadas del cine internacional. Para muchos, su omisión se siente como uno de los grandes “desaires” de esta edición.

A lo largo de su carrera, el mexicano ha acumulado siete nominaciones y tres estatuillas, dos de ellas en 2018 por La forma del agua en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, y una más en 2023 por Pinocho como Mejor Película Animada. Además, ha sido reconocido previamente por cintas como El laberinto del fauno, Hellboy y Nightmare Alley, consolidándose como uno de los cineastas mexicanos más influyentes y respetados de la industria internacional.

Así luce Jacob Elordi caracterizado como Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro. (Instagram - @gdtreal / Getty Images)

En la temporada de premios 2026, Frankenstein acumuló cinco nominaciones al Globo de Oro y once a los Critics Choice Awards, donde ganó Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado, además de una nominación al Directors Guild of America Awards (DGA) para Del Toro, uno de los termómetros más relevantes rumbo al Oscar.

Aun así, Frankenstein llega a la gala con amplias posibilidades de triunfo, sobre todo en rubros técnicos, donde ha sido una de las favoritas durante toda la temporada.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Conan O’Brien como anfitrión.