Cultura

De la pantalla al museo: las nuevas joyas del Museo de la Academia

Guiones de Orson Welles, vestuario histórico, utilería legendaria y restauraciones clave: el Museo de la Academia suma piezas que narran la historia viva del cine.
lun 26 enero 2026 02:50 PM
IMG_3100.jpeg
El Museo de la Academia suma piezas icónicas a su colección. (Cortesía. )

El Museo de la Academia de Cine refuerza su papel como guardián de la memoria cinematográfica con una serie de nuevas adquisiciones que expanden el alcance y la profundidad de la Colección de la Academia, considerada la más grande del mundo con más de 52 millones de piezas. Estos objetos no solo celebran hitos del séptimo arte, sino que permiten entender el cine como un proceso cultural, técnico y creativo en constante evolución.

Entre las incorporaciones más llamativas se encuentra la bicicleta utilizada por Paul Reubens en La gran aventura de Pee-wee (1985), un objeto que encapsula el espíritu lúdico del cine de los años ochenta y su impacto en la cultura popular. Convertida hoy en pieza museística, la bicicleta funciona como un puente entre la nostalgia colectiva y la materialidad del cine .

La Colección de la Academia también suma un conjunto excepcional de guiones y correspondencia de Orson Welles, procedentes del coleccionista James Pepper. Entre ellos destacan versiones anotadas de Ciudadano Kane (1941) y Sed de mal (1958), documentos que revelan el pensamiento creativo de uno de los cineastas más influyentes de la historia y ofrecen nuevas rutas de investigación para estudiosos y curadores.

tiburon.jpg
Al arte de la película Tiburón de 1975. (Especial)

Otra adquisición clave son las fotografías tras bambalinas del rodaje de Tiburón (1975), captadas por Frank Meadows, operador de pértiga de producción. Estas imágenes permiten asomarse a la ingeniería humana y técnica detrás de una de las películas más influyentes del cine moderno, mostrando el trabajo invisible que sostiene a los grandes clásicos.

El vestuario ocupa un lugar central entre las piezas emblemáticas: desde el vestido de alta costura que Cicely Tyson lució en la 91ª edición de los Premios Oscar, hasta diseños creados por Charles Lemaire para Katharine Hepburn y por Mark Bridges para Boogie Nights (1997). Estas prendas subrayan cómo la moda y el cine dialogan para construir personajes, épocas y memorias colectivas.

AMMP_LastLooks_HomepageBanner_090425_JBM_R1.jpg
Vista de el Museo de la Academia. (Cortesía. )

Finalmente, el Archivo Cinematográfico de la Academia fortalece su misión con nuevas copias y restauraciones, incluyendo Piel misteriosa (2004), Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) y Santa Juana (1957), todas presentadas en el Museo de la Academia. Así, la institución no solo conserva objetos, sino que reactiva el cine como experiencia viva, accesible para nuevas generaciones.

Premios Oscar

