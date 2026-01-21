¿Quiénes han ganado el Oscar a Mejor Actor a los 30 años como podría ocurrir con Timothée Chalamet?

Richard Dreyfuss y Marlon Brando ganaron el Oscar a Mejor Actor a los 30 años

Richard Dreyfuss tenía 30 años y 156 días cuando se alzó con la estatuilla dorada en 1978 por La Chica del Adiós.

Richard Dreyfuss (Ron Galella)

Durante 25 años mantuvo el récord del ganador más joven hasta que Adrien Brody se lo arrebató. Su interpretación en esta comedia romántica mostró que el talento juvenil también podía dominar géneros más ligeros.

A cuatro días de cumplir 31 años, Marlon Brando obtuvo su primer Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Nido de Ratas; en la ceremonia de 1954 tenía 30 años y 361 días. Su actuación en la película dirigida por Elia Kazan revolucionó el arte de la interpretación y sentó las bases para lo que hoy se llama "actuación de método".