Ganar el Oscar a Mejor Actor siendo joven es una de las hazañas más difíciles en Hollywood, ya que la Academia suele favorecer la madurez en esta categoría. Si Timothée Chalamet lo logra a sus 30 años por Marty Supreme, se uniría a un club extremadamente selecto de estrellas que lo consiguieron a esa edad.
¿Quiénes han ganado el Oscar a Mejor Actor a los 30 años como podría ocurrir con Timothée Chalamet?
¿Qué actores han ganado el Oscar a Mejor Actor a los 30 años o antes?
En la historia de los premios de la Academia, sólo tres actores han ganado la estatuilla por mejor actuación teniendo 30 años o menos.
En la categoría de Actor de Reparto la situación es distinta, ya que en 1981 Timothy Hutton (¡otro Timmy!) tenía 20 años cuando fue reconocido por su trabajo en la película Gente corriente.
Adrien Brody es el hombre más joven en ganar el Oscar a Mejor Actor... hasta ahora
Adrien Brody posee el récord actual. En 2003, tenía 29 años y 343 días, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en la película El Pianista. Brody es el único actor que ha sido con el máximo galardón de la Academia antes de cumplir los 30.
En aquella ocasión, superó a cuatro leyendas en dicha categoría: Daniel Day-Lewis, Nicolas Cage, Jack Nicholson y Michael Caine, en una de las mayores sorpresas de la historia de los premios. Curiosamente, en 2025 volvió a ganar por The Brutalist, con lo que reafirmó su estatus como un favorito de la Academia.
Richard Dreyfuss y Marlon Brando ganaron el Oscar a Mejor Actor a los 30 años
Richard Dreyfuss tenía 30 años y 156 días cuando se alzó con la estatuilla dorada en 1978 por La Chica del Adiós.
Durante 25 años mantuvo el récord del ganador más joven hasta que Adrien Brody se lo arrebató. Su interpretación en esta comedia romántica mostró que el talento juvenil también podía dominar géneros más ligeros.
A cuatro días de cumplir 31 años, Marlon Brando obtuvo su primer Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Nido de Ratas; en la ceremonia de 1954 tenía 30 años y 361 días. Su actuación en la película dirigida por Elia Kazan revolucionó el arte de la interpretación y sentó las bases para lo que hoy se llama "actuación de método".
¿Timothée Chalamet ganará el Oscar a Mejor Actor a los 30 años?
Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995, por lo que en la gala de marzo de 2026 tendrá 30 años y poco más de dos meses de edad.
Si gana, se convertiría en el segundo actor más joven de la historia en obtener el premio a Mejor Actor, superando a Richard Dreyfuss y quedando sólo por detrás de Adrien Brody.
Actores menores de 30 años nominados al Oscar a Mejor Actor pero que no ganaron
Jackie Cooper tenía nueve años cuando fue nominado a Mejor Actor por la película Skippy de 1931, pero no ganó y es, hasta ahora, el único niño en esta categoría.
Junto a él hay un grupo de actores, todos menores de 30 años, que también aparecieron en las nominaciones en la misma categoría pero no se llevaron la estatuilla.
El propio Timothée Chalamet ya recibió dos nominaciones por su trabajo en Call Me by Your Name y en Un Perfecto Desconocido, con 22 y 29 años respectivamente.
Los otros famosos en esta lista son: Mickey Rooney (19 y 23 años), John Travolta (24 años), James Dean (24 y 25 años), Ryan Gosling (26 años), Orson Welles (26 años), Heath Ledger (26 años), Paul Mescal (27 años) y Jesse Eisenberg (27 años).