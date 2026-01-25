El pasado 22 de enero se anunciaron las nominaciones a los Oscar 2026 y dentro de la categoría de ‘mejor dirección’ resaltó el nombre de Chloé Zhao ya que es la única mujer dentro de la contienda. La directora de la también nominada a ‘mejor película’ Hamnet, se convirtió en 2022 en la segunda mujer en ganar un Oscar como directora por su película Nomadland.
¿Quién es Chloé Zhao? La única mujer nominada a 'Mejor dirección' en los Oscar 2026
La vida de Chloé Zhao antes de ser directora
Chloé Zhao, cuyo nombre real es Zhao Ting, nació en Beijing, China el 31 de marzo de 1982. Su padre fue Zhao Yuji, un hombre dedicado al sector inmobiliario y las inversiones. El primer acercamiento que Chloé Zhao tuvo al mundo de la producción audiovisual fue gracias a su madrastra Song Dandan, una actriz china.
Desde muy pequeña Chloé mostró interés por el arte y durante su adolescencia comenzó a entrar al mundo del cine. Zhao ha admitido haber sido una estudiante rebelde que se enfocaba más en dibujar mangas y escribir historias que en la escuela.
En 1998, a los 15 años, Chloé Zhao fue enviada a estudiar a Inglaterra, aunque al poco tiempo se mudó a Los Ángeles donde terminó la preparatoria. Chloé estudió en una universidad privada exclusiva para mujeres enfocada en artes liberales llamada Mount Holyoke College. En 2005 se graduó en Ciencias Políticas con una especialidad en Estudios Cinematográficos.
Los inicios de Chloé Zhao como cineasta
Cinco años después de haberse graduado, en 2010, decidió abandonar la política y estudió un posgrado en el Instituto Kanbar de Cine y Televisión dentro de la Universidad de Nueva York, donde, de acuerdo con IMDb, tuvo como profesor a Spike Lee.
Fue durante esta época que también conoció a Joshua James Richards, un director de fotografía que colaboró con ella en algunos de sus proyectos y con quien tuvo una relación que terminó en 2025.
Al igual que la mayoría de cineastas, Chloé Zhao comenzó su carrera realizando cortometrajes: en 2009 lanzó The Atlas Mountains y en 2010 Daughters, gracias al cual fue reconocida con diversos premios en festivales independientes.
Su primera película como directora y guionista fue Songs my Brothers Taught Me y estrenó en 2015. El tema de su filme debut fue la relación entre un chico lakota, nativo americano, y su hermana menor, quienes viven en la reserva Pine Ridge con su tribu. Su debut fue aclamado por la crítica e incluso fue presentada en el Festival de Cannes.
El éxito de Nomadland y el Oscar de Chloé Zhao
Después de estrenar su segunda película The Rider en 2017, Chloé Zhao comenzó a trabajar en la que es su obra más exitosa hasta el momento: Nomadland. La película se basó en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century y fue protagonizada por la actriz Frances McDormand.
Al igual que en sus anteriores proyectos cinematográficos, Chloé Zhao se adentró en la comunidad que retrató en su película, en este caso, grupos de personas nómadas. Gracias a Nomadland se convirtió en una directora reconocida por un público más amplio ya que ganó como ‘mejor dirección’ en premiaciones como los Globos de Oro y los Premios BAFTA.
En 2021, por Nomadland, Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer y la primera de color en ganar dentro de los Premios Oscar en la categoría “mejor dirección”. La primera fue Kathryn Bigelow en 2010 por la película Zona de miedo. En 2022 Jane Campion se unió a la lista por El poder del perro.
Nomadland y Chloé Zhao no tuvieron la misma recepción positiva en su país natal, China, después de que resurgiera una entrevista que Chloé hizo en 2013 donde menciono que en el país hay “mentiras por todas partes”. La película no fue estrenada en China y se censuró la victoria de Chloé en los Oscar.
Chloé Zhao actualmente
Posteriormente, Chloé Zhao dirigió la película Eternals del Universo Cinematográfico de Marvel en 2021 y Hamnet, un filme basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell que trata sobre la vida familiar de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway. Su próximo proyecto es Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale que retoma la historia de la ya conocida vampira.
Hamnet estrenó en 2025 e hizo que Chloé esté nuevamente nominada en las categorías de ‘mejor película’ y ‘mejor dirección' para los Oscar, aunque para ganar este premio deberá vencer a Josh Safdie de Marty Supreme, Paul Thomas Anderson de One Battle After Another, Joachim Trier de Sentimental Value y Ryan Coogler de Sinners.