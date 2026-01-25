¿Quién es Chloé Zhao? La única mujer nominada a 'Mejor dirección' en los Oscar 2026

La vida de Chloé Zhao antes de ser directora

Chloé Zhao, cuyo nombre real es Zhao Ting, nació en Beijing, China el 31 de marzo de 1982. Su padre fue Zhao Yuji, un hombre dedicado al sector inmobiliario y las inversiones. El primer acercamiento que Chloé Zhao tuvo al mundo de la producción audiovisual fue gracias a su madrastra Song Dandan, una actriz china.

Chloé Zhao nació en Beijing, China y actualmente tiene 43 años. (Getty Images)

Desde muy pequeña Chloé mostró interés por el arte y durante su adolescencia comenzó a entrar al mundo del cine. Zhao ha admitido haber sido una estudiante rebelde que se enfocaba más en dibujar mangas y escribir historias que en la escuela.

Desde muy pequeña Chloé Zhao mostró su interés por las artes y el cine. (Getty Images)

En 1998, a los 15 años, Chloé Zhao fue enviada a estudiar a Inglaterra, aunque al poco tiempo se mudó a Los Ángeles donde terminó la preparatoria. Chloé estudió en una universidad privada exclusiva para mujeres enfocada en artes liberales llamada Mount Holyoke College. En 2005 se graduó en Ciencias Políticas con una especialidad en Estudios Cinematográficos.