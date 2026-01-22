Mejor Casting ¿De qué trata la nueva categoría que redefine los Oscar en 2026?

La creación de este premio representa la primera vez en más de dos décadas que la Academia añade una categoría competitiva desde que se incorporó Mejor Película Animada en 2001. La decisión responde a años de demanda dentro de la industria para reconocer la labor específica de quienes encuentran y reúnen a los intérpretes adecuados para una historia, un rol clave que hasta ahora no tenía estatuilla propia en los Oscars.

Qué implica el Oscar a la Mejor Casting

El nuevo Oscar al Logro en Casting celebrará el éxito artístico y estratégico del equipo de casting al ensamblar el reparto de una película. Ser nominado en esta categoría significa que los expertos de la Academia han identificado una película cuya selección de talentos —desde protagonistas hasta roles secundarios— ha elevado la calidad narrativa y la recepción crítica del filme, marcando una diferencia determinante en su impacto cultural y artístico.

Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

Nominados a Mejor Casting en los Premios Oscar 2026

Para la ceremonia de 2026, las películas nominadas a la nueva categoría de Mejor Casting —entre las que destacan algunas de las competidoras más fuertes de la temporada— son: Nina Gold por Hamnet, Cassandra Kulukundis por One Battle After Another, Francine Maisler por Sinners, Gabriel Domingues por The Secret Agent y Jennifer Venditti por Marty Supreme. Estas producciones también se encuentran en liza por otros premios importantes, lo que refleja la estrecha relación entre un gran elenco y el éxito general de un filme en la temporada de premios.

