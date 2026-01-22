Mejor Casting ¿De qué trata la nueva categoría que redefine los Oscar en 2026?

La 98.ª edición de los Premios Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026, marcará un hito en la historia de la premiación cinematográfica con la introducción de una nueva categoría: el Oscar a la Mejor Casting.
Esta incorporación, aprobada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconoce por primera vez de manera competitiva el trabajo de los directores de casting y su impacto esencial en la confección de elencos cinematográficos que definen el tono, la autenticidad y el éxito de una película.
La creación de este premio representa la primera vez en más de dos décadas que la Academia añade una categoría competitiva desde que se incorporó Mejor Película Animada en 2001. La decisión responde a años de demanda dentro de la industria para reconocer la labor específica de quienes encuentran y reúnen a los intérpretes adecuados para una historia, un rol clave que hasta ahora no tenía estatuilla propia en los Oscars.
Qué implica el Oscar a la Mejor Casting
El nuevo Oscar al Logro en Casting celebrará el éxito artístico y estratégico del equipo de casting al ensamblar el reparto de una película. Ser nominado en esta categoría significa que los expertos de la Academia han identificado una película cuya selección de talentos —desde protagonistas hasta roles secundarios— ha elevado la calidad narrativa y la recepción crítica del filme, marcando una diferencia determinante en su impacto cultural y artístico.
Nominados a Mejor Casting en los Premios Oscar 2026
Para la ceremonia de 2026, las películas nominadas a la nueva categoría de Mejor Casting —entre las que destacan algunas de las competidoras más fuertes de la temporada— son: Nina Gold por Hamnet, Cassandra Kulukundis por One Battle After Another, Francine Maisler por Sinners, Gabriel Domingues por The Secret Agent y Jennifer Venditti por Marty Supreme. Estas producciones también se encuentran en liza por otros premios importantes, lo que refleja la estrecha relación entre un gran elenco y el éxito general de un filme en la temporada de premios.
La adición de esta categoría no solo diversifica el reconocimiento de los Oscar, sino que también pone en valor una disciplina creativa que influye profundamente en la convergencia entre narrativa, interpretación y recepción del público. Al premiar el casting, la Academia da un paso hacia una evaluación más completa de los procesos creativos que determinan el éxito global de las películas nominadas.
Otras categorías Oscar que ya no existen
A lo largo de casi un siglo de historia, los Oscar han tenido varias categorías que ya fueron abolidas o fusionadas conforme evolucionó la industria cinematográfica. Algunas de las más curiosas o históricas incluyen: Mejor Escritura de Intertítulos (de la era del cine mudo), Mejores Efectos de Ingeniería, Mejor Asistente de Dirección, Mejor Dirección de Baile y el Premio Juvenil de la Academia, entre otras que desaparecieron a medida que se redefinieron las disciplinas cinematográficas.