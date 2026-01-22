'Sinners' hace historia: rompe récord de nominaciones al Oscar con 16 candidaturas

La temporada de premios de cine vive un momento histórico. Sinners, el drama sobrenatural dirigido por Ryan Coogler, se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar al sumar 16 candidaturas para la edición 98 de la Academia. El anuncio, realizado este 22 de enero de 2026, marca un hito que supera los 14 nominaciones obtenidas por títulos legendarios en décadas anteriores.
La cinta, ambientada en el sur de Estados Unidos durante la era de segregación y protagonizada por Michael B. Jordan, ha sido reconocida en categorías clave como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y la nueva categoría de Mejor Casting, consolidándose como el filme más destacado de esta temporada de premios.