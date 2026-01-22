'Sinners' hace historia: rompe récord de nominaciones al Oscar con 16 candidaturas

Con sus 16 nominaciones, Sinners no solo supera a sus competidores de este año, como One Battle After Another, que ostenta 13, sino que rompe una marca que estuvo vigente por décadas. Antes de este récord histórico, Titanic, La La Land y All About Eve compartían la cima con 14 nominaciones cada una.

Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

El impacto de Sinners se extiende más allá del número de candidaturas; su reconocimiento en una amplia gama de categorías demuestra el alcance artístico y técnico de la película, desde actuaciones hasta diseño, música y producción.

Récord también para la diversidad

Entre sus 16 nominaciones, un total de 10 artistas afrodescendientes están nominados, lo que iguala el récord histórico de una película con la mayor cantidad de nominados afro en la historia.

Sus nombres comienzan por el director Son Ryan Coogler (quien tiene nominaciones a mejor película, director, guión original), el productor Zinzi Coogler, los actores Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, la diseñadora de producción Hannah Beachler, la cinefotógrafo Autumn Durald Arkapaw, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, la encargada del departamento de maquillaje y peluquería Shunika Terry y el compositor Raphael Saadiq.