'Sinners' hace historia: rompe récord de nominaciones al Oscar con 16 candidaturas

La película 'Sinners' de Ryan Coogler establece un nuevo récord en los Premios Oscar 2026 con 16 nominaciones, superando a clásicos como Titanic y La La Land.
jue 22 enero 2026 09:17 AM
rev-1-grc-01994rc-high-res-jpeg.jpeg
Ryan Coogler en el set de Sinners. (Cortesía. )

La temporada de premios de cine vive un momento histórico. Sinners, el drama sobrenatural dirigido por Ryan Coogler, se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar al sumar 16 candidaturas para la edición 98 de la Academia. El anuncio, realizado este 22 de enero de 2026, marca un hito que supera los 14 nominaciones obtenidas por títulos legendarios en décadas anteriores.

La cinta, ambientada en el sur de Estados Unidos durante la era de segregación y protagonizada por Michael B. Jordan, ha sido reconocida en categorías clave como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y la nueva categoría de Mejor Casting, consolidándose como el filme más destacado de esta temporada de premios.

Con sus 16 nominaciones, Sinners no solo supera a sus competidores de este año, como One Battle After Another, que ostenta 13, sino que rompe una marca que estuvo vigente por décadas. Antes de este récord histórico, Titanic, La La Land y All About Eve compartían la cima con 14 nominaciones cada una.

MCDSINN_WB018.jpg
Fotograma de la cinta Sinners. (Cortesía. )

El impacto de Sinners se extiende más allá del número de candidaturas; su reconocimiento en una amplia gama de categorías demuestra el alcance artístico y técnico de la película, desde actuaciones hasta diseño, música y producción.

Récord también para la diversidad

Entre sus 16 nominaciones, un total de 10 artistas afrodescendientes están nominados, lo que iguala el récord histórico de una película con la mayor cantidad de nominados afro en la historia.

Sus nombres comienzan por el director Son Ryan Coogler (quien tiene nominaciones a mejor película, director, guión original), el productor Zinzi Coogler, los actores Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, la diseñadora de producción Hannah Beachler, la cinefotógrafo Autumn Durald Arkapaw, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, la encargada del departamento de maquillaje y peluquería Shunika Terry y el compositor Raphael Saadiq.

Ryan Coogler “Sinners”.jpeg
Ryan Coogler, director de Sinners. (Cortesía )

Las películas con más nominaciones en la historia de los Oscar

Hasta ahora, los récords de nominaciones estaban en manos de películas icónicas que marcaron diferentes eras del cine.

  • Titanic (1997) — 14 nominaciones

  • La La Land (2016) — 14 nominaciones

  • All About Eve (1950) — 14 nominaciones

Este trío dominó el ranking histórico hasta la llegada de Sinners en 2026.

Estas películas no solo fueron aclamadas por la Academia, sino que también se convirtieron en fenómenos culturales con influencia duradera tanto dentro como fuera de la temporada de premios.

Titanic
Titanic (Especial)

Las películas con más premios Oscar de todos los tiempos

En cuanto a victorias, la historia de los Oscar también registra hazañas inolvidables. Tres películas han logrado 11 estatuillas cada una, convirtiéndose en las más premiadas de todos los tiempos:

  • Ben-Hur (1959) — 11 premios

  • Titanic (1997) — 11 premios

  • El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) — 11 premios

Estos títulos representan cumbres creativas y técnicas dentro de la historia cinematográfica, con reconocimientos que abarcan desde actuación y dirección hasta diseño y efectos especiales.
Con nombres fuertes en el reparto y un guión que mezcla lo histórico con lo fantástico, Sinners ha capturado la atención tanto de votantes como de críticos, posicionándose como uno de los favoritos para la noche de la entrega de premios.

