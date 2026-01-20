Victoria Beckham: revelaciones crudas y tensas del documental en Netflix

Los ojos del mundo están puestos en Victoria Beckham tras las recientes declaraciones de su hijo Brooklyn y sólo podemos recordar el documental disponible en Netflix, en el que la exintegrante de las Spice Girls y ahora icónica diseñadora revela mucho más que una biografía: se trata de una crónica íntima de altibajos, tensiones, dudas y triunfos que han marcado su vida profesional y personal. En tres episodios, la serie dirigida por Nadia Hallgren explora tanto sus días bajo los reflectores como su lucha por ser tomada en serio en el mundo de la moda.

Una de las confesiones más impactantes llega cuando Victoria aborda sus problemas con la imagen corporal y los trastornos alimenticios que sufrió en su juventud, señalando que “cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy bueno mintiendo”, algo que nunca había discutido públicamente con su familia. Este momento revela un lado vulnerable y poco conocido de la diseñadora, lejos de la fachada impecable que proyecta en las cámaras.

