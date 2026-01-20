Publicidad

Victoria Beckham: revelaciones crudas y tensas del documental en Netflix

Desde sus luchas con su imagen hasta crisis financieras y transformaciones personales, así es el documental de Victoria Beckham en Netflix.
mar 20 enero 2026 11:12 PM
victoria_beckham.jpg
Fotograma del documental Victoria Beckham. (Netflix. )

Los ojos del mundo están puestos en Victoria Beckham tras las recientes declaraciones de su hijo Brooklyn y sólo podemos recordar el documental disponible en Netflix, en el que la exintegrante de las Spice Girls y ahora icónica diseñadora revela mucho más que una biografía: se trata de una crónica íntima de altibajos, tensiones, dudas y triunfos que han marcado su vida profesional y personal. En tres episodios, la serie dirigida por Nadia Hallgren explora tanto sus días bajo los reflectores como su lucha por ser tomada en serio en el mundo de la moda.

Una de las confesiones más impactantes llega cuando Victoria aborda sus problemas con la imagen corporal y los trastornos alimenticios que sufrió en su juventud, señalando que “cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy bueno mintiendo”, algo que nunca había discutido públicamente con su familia. Este momento revela un lado vulnerable y poco conocido de la diseñadora, lejos de la fachada impecable que proyecta en las cámaras.

Otro momento de gran tensión en el documental es la lucha interna de Beckham por ser respetada como diseñadora de moda. La producción muestra cómo el escepticismo del sector —que la encasilló inicialmente como “la esposa de” o como una ex popstar sin credibilidad creativa— la obligó a redoblar esfuerzos y enfrentar críticas que, según ella, muchas veces iban más allá de lo profesional.

Victoria_Beckham_n_S1_E3_00_32_30_21.png
Victoria y David Beckham. (Netflix. )

La crisis financiera de su marca también queda al descubierto. Beckham relata cómo su empresa de moda enfrentó pérdidas significativas, quedando “millones de libras en números rojos”, y cómo dependió en parte del apoyo económico de su esposo, David Beckham, para mantenerla a flote. Esta confesión no solo resalta el estrés financiero sino también la presión emocional de luchar por un proyecto personal.

El documental no rehúye mostrar también momentos de tensión familiar, aunque de forma más sutil. La ausencia de referencias directas a los conflictos más recientes entre algunos miembros de la familia ha sido interpretada como una decisión consciente de Victoria para protegerse emocionalmente, mostrando un equilibrio entre privacidad y exposición pública.

A lo largo de la serie, Beckham deja claro que su trayectoria nunca ha sido lineal: desde sentirse “torpe” y buscar desesperadamente ser querida en su juventud hasta enfrentar el escrutinio mediático constante, la serie pone en perspectiva sus logros, sus heridas y lo que ha significado reinventarse una y otra vez.

Victoria_Beckham_n_S1_E2_00_14_26_06.png
Fotograma del documental de Victoria Beckham. (Netflix. )

Para ver esta docuserie —disponible en Netflix desde octubre de 2025— solo necesitas una suscripción activa a la plataforma. Con tres episodios que sumergen al espectador detrás de cámaras de uno de los nombres más emblemáticos del mundo de la moda y el entretenimiento, Victoria Beckham se perfila como una de las narrativas más sinceras de la temporada.

