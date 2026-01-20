Brooklyn Beckham llegó a su límite: el episodio que detonó su ruptura con David y Victoria Beckham

En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, el chef y fotógrafo de 26 años afirmó que la relación con sus papás llegó a un punto de no retorno, marcando así uno de los escándalos más sonados de una de las familias más mediáticas del mundo.
El episodio que detonó la ruptura de Brooklyn Beckham con David y Victoria Beckham
Según una fuente interna citada por Page Six, la disputa familiar había estado latente durante años, pero alcanzó un momento de ruptura la semana pasada, justo antes de que Brooklyn hiciera pública su declaración en redes sociales.
La fuente asegura que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, hicieron múltiples intentos por reparar la relación de manera privada, incluyendo conversaciones y reuniones con David y Victoria. Sin embargo, todas esas ocasiones fracasaron debido a lo que la pareja percibió como una pérdida total de confianza en los padres.
"Brooklyn y Nicola Peltz supuestamente también llegó a un punto de frustración al leer cosas que "no eran ciertas", agregó la fuente.
El tema, según la misma fuente, se ha convertido en un “enorme conflicto de poder entre dos familias poderosas”, que Brooklyn y Nicola ya no quieren sostener.
Ante esto, Brooklyn decidió que la única salida era hablar públicamente, acusando directamente a sus padres de manipular los relatos familiares en la prensa y de interferir en su matrimonio.
Las acusaciones de Brooklyn Beckham a Victoria y David
En su extenso texto, Brooklyn acusa a sus padres de manipular durante años el relato público sobre su vida familiar. Según él, David y Victoria han privilegiado la construcción de una imagen mediática por encima de las relaciones personales genuinas. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, escribió en un fragmento de su declaración pública.
Entre las graves quejas expuestas, Brooklyn afirmó que sus padres intentaron sabotear su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz, incluso desde antes de su boda en 2022. Denunció también presiones para que cediera los derechos sobre su nombre y hostilidad hacia su esposa durante eventos familiares, incluyendo la falta de apoyo en la planificación de su matrimonio.
no de los episodios más comentados por Brooklyn fue lo que él describe como una humillación en su propia boda, cuando su madre supuestamente interrumpió su primer baile con Nicola para bailar con él frente a los invitados, un momento que calificó como “incomodo” y “humillante”.
A través de su mensaje, Brooklyn también rechazó la narrativa pública que lo retrata como alguien controlado por su esposa. Por el contrario, insistió en que ha vivido bajo un tipo de control parental que contribuyó a su ansiedad, y afirmó que ha encontrado “paz y alivio” desde que se distanció de su familia.