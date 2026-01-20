Brooklyn Beckham llegó a su límite: el episodio que detonó su ruptura con David y Victoria Beckham

El episodio que detonó la ruptura de Brooklyn Beckham con David y Victoria Beckham

Según una fuente interna citada por Page Six, la disputa familiar había estado latente durante años, pero alcanzó un momento de ruptura la semana pasada, justo antes de que Brooklyn hiciera pública su declaración en redes sociales.

La fuente asegura que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, hicieron múltiples intentos por reparar la relación de manera privada, incluyendo conversaciones y reuniones con David y Victoria. Sin embargo, todas esas ocasiones fracasaron debido a lo que la pareja percibió como una pérdida total de confianza en los padres.

Brooklyn Beckham, David Beckham, Victoria Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

"Brooklyn y Nicola Peltz supuestamente también llegó a un punto de frustración al leer cosas que "no eran ciertas", agregó la fuente.

El tema, según la misma fuente, se ha convertido en un “enorme conflicto de poder entre dos familias poderosas”, que Brooklyn y Nicola ya no quieren sostener.

Ante esto, Brooklyn decidió que la única salida era hablar públicamente, acusando directamente a sus padres de manipular los relatos familiares en la prensa y de interferir en su matrimonio.