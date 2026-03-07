Jennifer Lopez rompe el silencio y confiesa que tras separarse de Marc Anthony se volvió 'experta' en divorcios

JLo confiesa que ya es experta en divorcios

JLo comenzó el momento con un comentario en tono de broma sobre su historial sentimental.

“Después de mi tercer divorcio fue cuando realmente empecé a volverme buena en esto”, dijo bromeando con sus fans.

La cantante ha estado casada cuatro veces a lo largo de su vida. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa en 1997, pero la relación terminó en divorcio en 1998.

Posteriormente se casó con el bailarín Cris Judd en 2001; sin embargo, la pareja se separó al año siguiente y el divorcio se finalizó en 2003.

Más tarde contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony en 2004, con quien tuvo a sus hijos gemelos, Max y Emme; la pareja anunció su separación en 2011 y el divorcio se hizo oficial en 2014.

Años después, Jennifer Lopez se casó con el actor Ben Affleck en 2022, aunque la relación también terminó en divorcio en 2024 después de un largo noviazgo anterior.