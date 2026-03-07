Jennifer Lopez rompe el silencio y confiesa que tras separarse de Marc Anthony se volvió 'experta' en divorcios

Durante una reciente presentación en su residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez sorprendió al público al hablar con franqueza sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: su divorcio con el cantante Marc Anthony en 2014, después de diez años de matrimonio.
La cantante recordó esa etapa durante su conversación con el público, mostrándose vulnerable y abierta sobre un tema que estuvo rodeado de especulaciones durante años.
JLo confiesa que ya es experta en divorcios
JLo comenzó el momento con un comentario en tono de broma sobre su historial sentimental.
“Después de mi tercer divorcio fue cuando realmente empecé a volverme buena en esto”, dijo bromeando con sus fans.
La cantante ha estado casada cuatro veces a lo largo de su vida. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa en 1997, pero la relación terminó en divorcio en 1998.
Posteriormente se casó con el bailarín Cris Judd en 2001; sin embargo, la pareja se separó al año siguiente y el divorcio se finalizó en 2003.
Más tarde contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony en 2004, con quien tuvo a sus hijos gemelos, Max y Emme; la pareja anunció su separación en 2011 y el divorcio se hizo oficial en 2014.
Años después, Jennifer Lopez se casó con el actor Ben Affleck en 2022, aunque la relación también terminó en divorcio en 2024 después de un largo noviazgo anterior.
El comienzo de la relación de Jennifer López y Marc Anthony
Jennifer Lopez y Marc Anthony se conocieron a finales de los años noventa, en un momento clave en el que ambos comenzaban a destacar y consolidarse en la música latina.
A lo largo de los años, cultivaron una estrecha amistad y colaboraron en diversos proyectos musicales, y lo que primero era una amistad fuerte con los años se consolido en una relación amorosa.
En 2004, poco después de que Lopez terminara su mediática relación con el actor Ben Affleck, ella y Marc sorprendieron al público al anunciar su matrimonio.
La pareja se casó en una ceremonia privada en junio de ese año. Durante su relación trabajaron juntos en varias ocasiones, incluso compartiendo escenario y colaborando en música.
En 2008, la cantante dio a luz a sus hijos gemelos, Max y Emme Muñiz, un momento que la artista ha descrito como uno de los más importantes de su vida y como lo mejor de la relación.
Durante varios años, la pareja fue considerada una de las más sólidas del mundo del entretenimiento latino y una de las mas fotografiadas.
JLo habla de lo más difícil que vivió tras divorciarse de Marc Anthony
Sin embargo, en 2011 la pareja anunció su separación, poniendo fin a una relación que había durado siete años de matrimonio y más de una década de cercanía entre ambos.
El proceso de divorcio se concretó oficialmente en 2014 debido a lo que en ese momento se describió como diferencias irreconciliables y tensiones dentro de la relación, según documentos legales presentados por la pareja.
Aunque ambos evitaron entrar en detalles públicos sobre los motivos exactos de la ruptura, en entrevistas posteriores López ha mencionado que la relación atravesaba dificultades emocionales y personales que terminaron por hacer imposible continuar con el matrimonio, a pesar de que ambos decidieron mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.
Durante su presentación en Las Vegas, Jennifer Lopez explicó que esa etapa fue especialmente complicada para ella.
Además de enfrentar el final de su relación, estaba criando sola a sus hijos gemelos, que en ese momento tenían apenas tres años. La cantante confesó que llegó a sentirse tan abrumada que pensó en rendirse.
Fue entonces cuando buscó apoyo en una de sus mentoras, la escritora y conferencista Louise Hay. Según relató, Hay le hizo una pregunta que cambió su forma de ver la situación.
¿Qué hacía JLo cuando se equivocaba al aprender una coreografía? La cantante respondió que simplemente seguía practicando hasta hacerlo bien.
La autora le dijo entonces: “Así es la vida, Jennifer. Siempre sigue bailando”. Frase que de acuerdo a Jlo le inspiró a seguir adelante.
Durante el concierto, la cantante también compartió una reflexión sobre las relaciones. Dirigiéndose al público, señaló que las mujeres no necesitan grandes lujos para sentirse valoradas lo único que necesitan es sentirse amadas.
“Solo necesitamos un poco de dulzura, amabilidad y cariño”, afirmó. A pesar de las dificultades sentimentales que ha enfrentado a lo largo de los años, Jennifer Lopez aseguró que sigue manteniendo una visión positiva sobre el amor y la vida.