Escándalo Beckham: cronología del conflicto entre Brooklyn y sus papás, David y Victoria

La reciente revelación de tensiones entre David Beckham, Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, tomó notoriedad pública luego de que Brooklyn compartiera un mensaje en redes sociales, en el que deja ver un quiebre definitivo en la relación con sus padres.
Cronología del conflicto entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria
Aunque este mensaje sirvió como detonante para ganar atención mediática, las raíces del conflicto se remontan a varios años atrás y están ligadas a tensiones familiares que habían circulado entre rumores y reportes de prensa.
La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, ¿el origen del conflicto?
Uno de los episodios más comentados comenzó durante los preparativos de la boda de Brooklyn con la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham en 2022. En ese momento se rumoraba que Nicola Peltz rechazó usar un vestido de Victoria el día de su boda, sin embargo, Brooklyn reveló que en realidad Victoria canceló en el último momento la confección del vestido de novia, generando estrés y contratiempos para la pareja.
Este hecho, fue interpretado por algunos como el primer indicio de un choque de prioridades dentro de la familia, donde los Beckham habrían puesto su imagen pública por encima de la comodidad de los jóvenes recién casados.
La tensión se intensó durante el mismo evento. Según reportes de testigos y medios, momentos que deberían haber sido íntimos se vieron marcados por intervenciones inesperadas de Victoria y comentarios de familiares que habrían hecho sentir incómoda a la pareja.
Como el hecho de que Brooklyn esperaba bailar con su esposa en su boda y Victoria acaparó el momento con un baile "inapropiado", según contó el chef.
Nicola Peltz nunca fue bienvenida a la familia Beckham
Por otra parte, desde hace años, se señala que ciertos miembros de la familia habrían cuestionado la integración de Nicola al núcleo familiar, reforzando la percepción de distancia y presión sobre Brooklyn.
A lo largo de los años, los conflictos se extendieron más allá de la boda. Rumores recurrentes apuntaban a que David y Victoria habrían ejercido presión sobre Brooklyn respecto a la gestión de su nombre y derechos familiares, y que su participación en eventos públicos estaba condicionada por expectativas mediáticas.
Algunas fuentes señalaban reuniones familiares tensas y diferencias sobre cómo se manejaban las celebraciones y la exposición de los hijos, especialmente en un contexto donde la marca “Beckham” se volvió un elemento central.
Entre los episodios más discutidos, también figuraban los rumores sobre decisiones durante cumpleaños y vacaciones familiares, en las que se decía que Brooklyn y su esposa se sentían desplazados o ignorados en favor de mantener una imagen pública impecable.
Ausencia de Brooklyn y Nicola en el cumpleaños 50 de David Beckham, deja en evidencia la mala relación
La celebración del 50 cumpleaños de David Beckham estuvo llena de sorpresas y rostros conocidos, pero llamó la atención la ausencia de Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz.
Mientras la familia y amigos cercanos se reunían para festejar al exfutbolista, la pareja no apareció en las fotos oficiales ni en las redes sociales del evento, lo que generó especulaciones sobre posibles tensiones familiares o compromisos personales que impidieron su asistencia.
"Viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme", explicó.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan sus votos; Victoria y David son grandes ausentes
En agosto de 2025, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos matrimoniales rodeados de 200 invitados, casi todos familiares de ella.
La ausencia de David y Victoria Beckham, quienes no asistieron a la ceremonia, llamó la atención y se interpretó como otro síntoma del distanciamiento que se ha venido gestando entre la pareja y los padres de Brooklyn.
Comunicación a través de abogados
Hace unas semanas, se reveló que Brooklyn Beckham dio un paso más en su distanciamiento con sus padres, David y Victoria Beckham, al pedir formalmente que cualquier contacto se realice únicamente a través de sus abogados.
Además, el pasado lunes Brooklyn publicó en su cuenta de Instagram un mensaje largo y contundente en el que afirmó que no desea reconciliarse con su familia.