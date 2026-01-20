Escándalo Beckham: cronología del conflicto entre Brooklyn y sus papás, David y Victoria

Cronología del conflicto entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria

Aunque este mensaje sirvió como detonante para ganar atención mediática, las raíces del conflicto se remontan a varios años atrás y están ligadas a tensiones familiares que habían circulado entre rumores y reportes de prensa.

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, ¿el origen del conflicto?

Uno de los episodios más comentados comenzó durante los preparativos de la boda de Brooklyn con la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham en 2022. En ese momento se rumoraba que Nicola Peltz rechazó usar un vestido de Victoria el día de su boda, sin embargo, Brooklyn reveló que en realidad Victoria canceló en el último momento la confección del vestido de novia, generando estrés y contratiempos para la pareja.

Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Este hecho, fue interpretado por algunos como el primer indicio de un choque de prioridades dentro de la familia, donde los Beckham habrían puesto su imagen pública por encima de la comodidad de los jóvenes recién casados.

La tensión se intensó durante el mismo evento. Según reportes de testigos y medios, momentos que deberían haber sido íntimos se vieron marcados por intervenciones inesperadas de Victoria y comentarios de familiares que habrían hecho sentir incómoda a la pareja.

Como el hecho de que Brooklyn esperaba bailar con su esposa en su boda y Victoria acaparó el momento con un baile "inapropiado", según contó el chef.

Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Nicola Peltz nunca fue bienvenida a la familia Beckham

Por otra parte, desde hace años, se señala que ciertos miembros de la familia habrían cuestionado la integración de Nicola al núcleo familiar, reforzando la percepción de distancia y presión sobre Brooklyn.

A lo largo de los años, los conflictos se extendieron más allá de la boda. Rumores recurrentes apuntaban a que David y Victoria habrían ejercido presión sobre Brooklyn respecto a la gestión de su nombre y derechos familiares, y que su participación en eventos públicos estaba condicionada por expectativas mediáticas.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham (Getty Images)

Algunas fuentes señalaban reuniones familiares tensas y diferencias sobre cómo se manejaban las celebraciones y la exposición de los hijos, especialmente en un contexto donde la marca “Beckham” se volvió un elemento central.

Entre los episodios más discutidos, también figuraban los rumores sobre decisiones durante cumpleaños y vacaciones familiares, en las que se decía que Brooklyn y su esposa se sentían desplazados o ignorados en favor de mantener una imagen pública impecable.