Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la pelea con sus papás: los acusa de “arruinar” su relación y manipularlo

Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la pelea con sus papás y los acusa de “arruinar” su relación

Brooklyn Beckham, de 26 años, ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre la disputa con sus padres, David y Victoria Beckham, en un comunicado extenso publicado en su cuenta de Instagram.

Como nunca, el mayor de los Beckham sostuvo que ha guardado silencio durante años, pero que se vio forzado a contar su versión ante lo que considera una campaña de desinformación y una larga historia de conflictos internos.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo…”, escribió Brooklyn en su declaración, en la que además afirma: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre la pelea con sus papás. (Instagram)

El comunicado detalla una serie de episodios que, según Brooklyn, marcaron el deterioro de su relación familiar. Entre ellos, asegura que sus papás intentaron “sin cesar arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, incluso mucho antes de su boda en 2022.

"Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo", dijo.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

"Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual. Durante la planeación de la boda, mi madre llegó a llamarme "malvado" porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas igualmente a la nuestra".