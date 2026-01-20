Cómo la amistad de Marc Anthony y los Beckham influyó en el distanciamiento con Brooklyn y la familia Peltz

El discurso de Marc Anthony que congeló la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada el 9 de abril de 2022 en la mansión de la familia Peltz en Palm Beach, tenía todo para convertirse en el evento del año… y lo hizo, aunque no por las razones que todos esperaban.

La presencia de Marc Anthony en el enlace del primogénito de su grandes amigos David y Victoria Beckham era más que obligada. El cantante asistió a la boda no solo como invitado, sino como el encargado de ofrecer un espectáculo musical como regalo para los novios.

Sin embargo, antes de cantar sus éxitos, el salsero tomó el micrófono para realizar una dedicatoria que, ahora sabemos, dejó a los invitados con la boca abierta y, al parecer, fue el inicio del conflicto entre los Beckham y los Peltz.

El error de Marc Anthony en la boda de Brooklyn y Nicola marcó un punto sin retorno en este drama familiar (Getty Images)

Marc Anthony llamó primero a Brooklyn Beckham a la pista y, enseguida, en lugar de presentar a la novia para el tradicional primer baile, el cantante pidió: "Que suba la mujer más hermosa del salón esta noche... ¡Victoria Beckham!".

Las palabras del cantante cayeron como un balde de agua fría sobre Nicola Peltz, quien según versiones abandonó el salón llorando, escoltada por su madre y su hermana, mientras Victoria Beckham ocupaba el centro de la pista para bailar con su hijo.

Victoria Beckham (Instagram/Victoria Beckham)

En declaraciones recientes, Brooklyn revivió la polémica y describió el momento como una experiencia traumática. “Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa”, contó.

“En cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, añadió el hijo mayor de los Beckham, quien ha estado en boca de todos al afirmar que sus padres siempre buscaron boicotear su relación con su ahora esposa.