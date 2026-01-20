Así fue la espectacular boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Brooklyn tuvo seis padrinos de boda que se unieron a él a su derecha y seis damas de honor que se colocaron a su izquierda. El aspirante a chef eligió a sus hermanos Romeo y Cruz como sus best men para su anunciado matrimonio con la hija del financiero multimillonario Nelson Peltz, de 79 años.

Su hermana Harper, de entonces 10 años, fue dama de honor. La pareja se casó bajo una jupá adornada con guirnaldas de flores en una ceremonia judía tradicional en honor a la herencia de Nicola. Brooklyn también tiene raíces judaicas por parte de su papá, la leyenda del fútbol ​​David Beckham, cuyo abuelo materno era judío.

Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

De acuerdo con la tradición, el joven chef rompió un vaso envuelto en una servilleta con el talón después de que los casara un rabino. Luego, los recién casados ​​disfrutaron de un prolongado beso de seis segundos frente a invitados famosos.

La ceremonia finalizó a las 18:30 horas, aunque las bodas judías en sábado —Shabat—, en sentido estricto, no deben celebrarse hasta que se haya puesto el sol. La puesta del sol es alrededor de las 8:00 p. m. en Palm Beach. La pareja habrían recibido las siete bendiciones del matrimonio judío recitadas bajo la jupá y sobre el vino.

Pepe Bastón y Eva Longoria estuvieron entre los invitados a la boda, así como David Grutman e Isabela Rangel. (Instagram/David Grutman)

David Beckham había dicho que quería recitar una de las bendiciones, que tradicionalmente se dan en hebreo y, a veces, luego se leen en inglés. La boda se llevó a cabo en la primera de las carpas blancas que llenaban el enorme jardín frente al mar, a la izquierda mirando la mansión Peltz desde el océano.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a la carpa central, que se destinó para un cóctel. Luego se trasladaron a la tercera carpa, a la derecha, para el banquete de bodas con comida del célebre chef de Miami Thierry Isambert, quien solía cocinar para el presidente Bill Clinton.