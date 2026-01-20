Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron el 9 de abril de 2022 en una impresionante ceremonia a primera hora de la tarde y sellaron su amor con un beso prolongado, de seis segundos, frente a invitados famosos como Eva Longoria, Mel C y la leyenda del tenis Serena Williams.
Brooklyn, de entonces 23 años, y su novia Nicola, de 27, celebraron con una cena en una enorme carpa instalada en la propiedad de la familia Peltz de 103 millones en Palm Beach, Florida. En imágenes que circularon en redes, se veía a Beckham esperando en un escenario adornado con flores y plantas durante 15 minutos antes de que llegara la actriz para la ceremonia.
Así fue la espectacular boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn tuvo seis padrinos de boda que se unieron a él a su derecha y seis damas de honor que se colocaron a su izquierda. El aspirante a chef eligió a sus hermanos Romeo y Cruz como sus best men para su anunciado matrimonio con la hija del financiero multimillonario Nelson Peltz, de 79 años.
Su hermana Harper, de entonces 10 años, fue dama de honor. La pareja se casó bajo una jupá adornada con guirnaldas de flores en una ceremonia judía tradicional en honor a la herencia de Nicola. Brooklyn también tiene raíces judaicas por parte de su papá, la leyenda del fútbol David Beckham, cuyo abuelo materno era judío.
De acuerdo con la tradición, el joven chef rompió un vaso envuelto en una servilleta con el talón después de que los casara un rabino. Luego, los recién casados disfrutaron de un prolongado beso de seis segundos frente a invitados famosos.
La ceremonia finalizó a las 18:30 horas, aunque las bodas judías en sábado —Shabat—, en sentido estricto, no deben celebrarse hasta que se haya puesto el sol. La puesta del sol es alrededor de las 8:00 p. m. en Palm Beach. La pareja habrían recibido las siete bendiciones del matrimonio judío recitadas bajo la jupá y sobre el vino.
David Beckham había dicho que quería recitar una de las bendiciones, que tradicionalmente se dan en hebreo y, a veces, luego se leen en inglés. La boda se llevó a cabo en la primera de las carpas blancas que llenaban el enorme jardín frente al mar, a la izquierda mirando la mansión Peltz desde el océano.
Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a la carpa central, que se destinó para un cóctel. Luego se trasladaron a la tercera carpa, a la derecha, para el banquete de bodas con comida del célebre chef de Miami Thierry Isambert, quien solía cocinar para el presidente Bill Clinton.
Durante la lujosa ceremonia, Victoria y David Beckham se mostraron muy enamorados; se tomaban de la mano mientras celebraban la boda de su hijo mayor.
Victoria llevó un vestido de satén gris con tiras y adornos de encaje y el pelo recogido en un moño alto, dejando que los mechones cayeran y enmarcaran su rostro sin esfuerzo. A la pareja se unió una lista de invitados repleta de estrellas.
Incluidos la Spice Girl Mel C, Eva Longoria y Pepe Bastón, mientras que Ted, el orgulloso abuelo de Brooklyn, también estuvo presente. El papá de David Beckham parecía estar de excelente humor en la boda en el extenso complejo frente al mar de los Peltz, junto a su esposa Hilary Meredith, aunque se equivocaron de acceso.
La única hermana de Nicola, Brittany, también fue vista en la boda con su esposo, Franz Buerstedde, director gerente de Rhône Group, y sus hijos Eva, Lila Rae, y Phoenix Blu. Actualmente espera a su cuarto hijo. Peltz utilizó un impresionante vestido azul marino con hombros descubiertos.
Mel C fue vista en el balcón de una de las tres carpas erigidas en los terrenos del complejo durante la extravagante boda. Eva Longoria pasó el tiempo con la leyenda del tenis Serena Williams. Las integrantes de Spice Girls, Emma Bunton y Geri Horner, se perdieron el evento.
Gordon Ramsay y la diseñadora de moda Rachel Zoe se encontraban entre los invitados. A medida que los convocados llegaban, se vieron filas de limusinas y todoterrenos abarrotando la entrada principal de la finca de la familia Peltz. Los, aproximadamente, 300 guests entraron desde las 5:15 p. m., dirigidos por la policía de Palm Beach.