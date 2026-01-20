David Beckham rompe el silencio tras las duras acusaciones de su hijo Brooklyn

En una entrevista concedida al programa Squawk Box de la cadena CNBC, David, de 50 años, abordó el tema desde los retos que enfrentan los jóvenes en las redes sociales. El exjugador afirmó que, aunque las plataformas digitales pueden ser poderosas para generar impacto positivo, también pueden ser perjudiciales para la salud mental, sobre todo entre los más jóvenes.

“Mis hijos han cometido errores”, declaró Beckham al referirse a los usos inapropiados de las redes sociales. Agregó que él y Victoria siempre han tratado de educar a sus cuatro hijos; Brooklyn, Romeo, Cruz, y Harper, sobre cómo usar estas herramientas de forma responsable, y subrayó que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham y David Beckham (Karwai Tang/WireImage)

“Lo malo que hemos comentado sobre el acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso”, continuó. “Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo con buenas intenciones. He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, mencionó el empresario.

"Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos". “A veces hay que dejarles cometer también esos errores”, añadió.

Esta declaración sucede un día después de que Brooklyn publicara una extensa serie de historias en Instagram denunciando una supuesta estrategia de sus padres para controlar y distorsionar pública y mediáticamente la vida familiar.