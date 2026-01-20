Publicidad

Espectáculos

David Beckham rompe el silencio tras las duras acusaciones de su hijo Brooklyn

David Beckham se refirió por primera vez a la polémica por la publicación de su hijo mayor Brooklyn Beckham en Instagram, en la que los acusó de manipulación y control mediático
mar 20 enero 2026 09:27 AM
Brooklyn Beckham y David Beckham
Brooklyn y David Beckham (Getty Images)
En una entrevista concedida al programa Squawk Box de la cadena CNBC, David, de 50 años, abordó el tema desde los retos que enfrentan los jóvenes en las redes sociales. El exjugador afirmó que, aunque las plataformas digitales pueden ser poderosas para generar impacto positivo, también pueden ser perjudiciales para la salud mental, sobre todo entre los más jóvenes.

“Mis hijos han cometido errores”, declaró Beckham al referirse a los usos inapropiados de las redes sociales. Agregó que él y Victoria siempre han tratado de educar a sus cuatro hijos; Brooklyn, Romeo, Cruz, y Harper, sobre cómo usar estas herramientas de forma responsable, y subrayó que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje.

GQ Men Of The Year Awards 2019 - Red Carpet Arrivals
Brooklyn Beckham, Victoria Beckham y David Beckham (Karwai Tang/WireImage)

“Lo malo que hemos comentado sobre el acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso”, continuó. “Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo con buenas intenciones. He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, mencionó el empresario.

"Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos". “A veces hay que dejarles cometer también esos errores”, añadió.

Esta declaración sucede un día después de que Brooklyn publicara una extensa serie de historias en Instagram denunciando una supuesta estrategia de sus padres para controlar y distorsionar pública y mediáticamente la vida familiar.

Celebrities At The Los Angeles Clippers Game
Las tensiones entre David y Victoria con su hijo Brooklyn habrían iniciado tras la boda de los jóvenes, en 2022. (Getty Images)

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con su familia

En su mensaje, el fotógrafo y modelo aseguró que ha permanecido en silencio durante años, pero que decidió hablar porque, según él, sus padres y su equipo “han seguido acudiendo a la prensa”, obligándolo a contar su verdad.

Brooklyn no solo negó estar siendo manipulado por su esposa, como insinuaban rumores, sino que afirmó que sus padres han priorizado la “marca Beckham” por encima de los lazos personales, llegando incluso a interferir en su boda en 2022 y otros eventos familiares.

Brooklyn, Cruz, Victoria, David, Harper y Romeo Beckham
Brooklyn, Cruz, Victoria, David, Harper y Romeo Beckham. (Instagram David Bekcham)

Brooklyn concluyó su publicación afirmando que no desea reconciliarse con su familia y que su separación ha sido una elección para preservar su bienestar emocional y el de su esposa.

Hasta el momento, ni Victoria Beckham ni representantes oficiales de la familia han hecho más declaraciones públicas al respecto.

