Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, reacciona a su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

Sam Asghari habló por primera vez sobre el reciente arresto de Britney Spears. Durante una entrevista, fue cuestionado sobre la situación de su exesposa, de quien se divorció oficialmente en mayo de 2024.
El modelo y entrenador de fitness, de 32 años respondió con mesura y aseguró que todas las personas cometen errores, dejando ver una postura comprensiva ante el momento que atraviesa la cantante.
Publicidad
Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, reacciona a su arresto
Sam Asghari rompió el silencio sobre el reciente arresto de su exesposa, Britney Spears, por conducir bajo los efectos del alcohol. El modelo habló brevemente del tema durante una entrevista con NewsNation. Aunque la conversación estaba centrada en el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, una pregunta sobre la cantante surgió durante la entrevista.
El entrenador intentó esquivar el tema y mantener la charla en asuntos de actualidad. Aun así, señaló que no puede ignorar su pasado y que valora las experiencias que vivió durante esa etapa de su vida.
“Creo que todos cometemos errores y todos merecemos privacidad”, aseguró. “Si aprendemos de la historia, debemos entender que la prensa podría perjudicar a alguien que se recupera de una situación como esta”.
La cantante de “Toxic”, de 44 años, fue arrestada la noche del 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Tras el incidente, fue liberada y regresó a su casa durante la madrugada del día siguiente.
Publicidad
Representante de Britney Spears responde a la noticia de su arresto
En un comunicado, el representante de Britney Spears calificó el arresto como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.
“Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable”, declaró el representante tras su arresto. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.
Además añadió que sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, "pasarán tiempo con ella" en los próximos días. (Spears comparte a sus dos hijos con su exmarido Kevin Federline). “Sus seres queridos elaborarán un plan necesario y atrasado para prepararla para el éxito y el bienestar”, concluyó el comunicado.
Britney Spears y Sam Asghari estuvieron juntos durante seis años antes de casarse en junio de 2022. Se conocieron en el video musical de la canción de Spears, "Slumber Party". Asghari estuvo a su lado durante parte de su tutela de 13 años, que finalmente finalizó en 2021.