Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, reacciona a su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

Representante de Britney Spears responde a la noticia de su arresto

En un comunicado, el representante de Britney Spears calificó el arresto como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.

Britney Spears (Instagram/Britney Spears)

“Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable”, declaró el representante tras su arresto. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

Además añadió que sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, "pasarán tiempo con ella" en los próximos días. (Spears comparte a sus dos hijos con su exmarido Kevin Federline). “Sus seres queridos elaborarán un plan necesario y atrasado para prepararla para el éxito y el bienestar”, concluyó el comunicado.

Britney Spears y Sam Asghari estuvieron juntos durante seis años antes de casarse en junio de 2022. Se conocieron en el video musical de la canción de Spears, "Slumber Party". Asghari estuvo a su lado durante parte de su tutela de 13 años, que finalmente finalizó en 2021.