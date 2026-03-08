Lewis Hamilton revela la razón por la que no le dio un regalo de bodas a su compañero Charles Leclerc

Lewis Hamiltonprefiere tomarse su tiempo cuando se trata de elegir un regalo de bodas. El piloto británico de Fórmula 1 explicó por qué aún no le ha dado uno a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.
Durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia, el siete veces campeón del mundo reveló la curiosa razón detrás de la demora, pese a que su compañero se casó con Alexandra Saint Mleuxla semana pasada.
"Nunca me he casado, así que definitivamente no le he dado ningún consejo. Todavía no he recibido un regalo de bodas", dijo Hamilton. "Normalmente me demoro en ese tipo de regalos, así que quizá dentro de seis meses se lo dé", bromeó.
Charles Leclercse casó con Alexandra Saint Mleux la semana pasada. En su propia rueda de prensa, el piloto bromeó diciendo que hay un regalo que no le importaría recibir de Hamilton en el futuro.
"Bueno, dentro de seis meses terminará la temporada, así que probablemente un título me vendría bien", bromeó Leclerc. "Pero no estoy seguro de que esté dispuesto a darme un título. Así que, bueno, lo que sea".
La boda de Charles Leclercse y Alexandra Saint Mleux
El 28 de febrero, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron en Mónaco en una ceremonia civil. La pareja, que anunció su compromiso en noviembre de 2025, compartió varios momentos de la boda en Instagram el 1 de marzo.
En una publicación conjunta, ambos mostraron imágenes de la ceremonia, incluido el instante en que el piloto le coloca el anillo a su esposa antes de besarla. También publicaron un video en el que se les ve recorriendo una pintoresca calle a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa descapotable rojo de 1957. Leclerc acompañó la publicación con el mensaje: “28/02/2026 - Boda civil”.
En otra publicación, el piloto y la modelo compartieron una serie de fotos del día de su boda. Las imágenes los muestran posando juntos con una vista panorámica del mar Mediterráneo, conduciendo el auto con el que abandonaron la ceremonia, besándose en un balcón y caminando de la mano.
El piloto originario de Montecarlo, anunció que le había propuesto matrimonio a su pareja a través de una publicación en Instagram el 2 de noviembre. “Sr. y Sra. Leclerc”, escribió entonces, junto a varias fotografías de la romántica propuesta, en las que también se dejaba ver el papel especial que tuvo Leo, su perro, durante ese momento.