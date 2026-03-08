Lewis Hamilton revela la razón por la que no le dio un regalo de bodas a su compañero Charles Leclerc

Lewis Hamilton no le ha dado un regalo de bodas a Charles Leclerc

El piloto británico Lewis Hamilton explicó por qué aún no ha entregado un regalo de bodas a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc . El siete veces campeón del mundo habló sobre el tema y reveló la razón por la que ha decidido tomarse más tiempo antes de elegir el obsequio.

"Nunca me he casado, así que definitivamente no le he dado ningún consejo. Todavía no he recibido un regalo de bodas", dijo Hamilton. "Normalmente me demoro en ese tipo de regalos, así que quizá dentro de seis meses se lo dé", bromeó.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Getty Images)

Charles Leclercse casó con Alexandra Saint Mleux la semana pasada. En su propia rueda de prensa, el piloto bromeó diciendo que hay un regalo que no le importaría recibir de Hamilton en el futuro.

"Bueno, dentro de seis meses terminará la temporada, así que probablemente un título me vendría bien", bromeó Leclerc. "Pero no estoy seguro de que esté dispuesto a darme un título. Así que, bueno, lo que sea".