¿Por qué Brooklyn Beckham adoptó el apellido de su esposa Nicola Peltz?

Nicola y Brooklyn combinaron sus apellidos en 2022, después de su boda, y orgullosos lo presumieron en sus redes sociales.
mar 20 enero 2026 09:34 AM
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se saltaron la tradición y, en lugar de que la joven adoptara el famoso apellido de su marido, con quien se casó en abril de 2022 en Palm Beach (Florida), finalmente ambos optaron por combinar sus respectivos nombres familiares para crear un apellido único y original.

Al hijo mayor de David y Victoria Beckham le preguntaron al respecto en agosto de 2022 en una entrevista con E! News.

¿Por qué Brooklyn Bekham adoptó el apellido de su esposa?

La decisión que tomó la pareja no responde a ninguna motivación demasiado elevada o existencial, ni mucho menos, ya que simplemente deseaban exhibir con sus nuevos nombres el importante cambio que han dado sus vidas, unidas para siempre.

"Simplemente pensamos que era algo diferente. No es habitual que los hombres tomen los apellidos de sus esposas, así que hicimos algo original. ¿Por qué no? Pegan muy bien juntos", señaló el aspirante a fotógrafo profesional.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham sorprendió a Nicola Peltz, con apenas 10 meses de relación, al darle un anillo de compromiso valorado en 280 mil euros. (Instagram/Nicola Peltz)

Nicola y Brooklyn no son los primeros enamorados que tomaron esta opción: la cineasta Sam Taylor-Johnson y su marido, el actor Aaron Taylor-Johnson, hicieron lo mismo tras casarse hace ya 10 años y consolidaron así una tendencia muy positiva para proyectar la necesaria igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito cultural.

Netflix's 'Beckham' UK Premiere - VIP Access
Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, David y Victoria Beckham. (Getty Images)

Hoy esta decisión toma un sentido diferente, pues luego de meses de especulaciones Brookyn Beckham confirmó que hay un distanciamiento de su familia por acciones que consideró tóxicas.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo…”, escribió Brooklyn en su declaración, en la que además afirma: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

