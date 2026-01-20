¿Por qué Brooklyn Beckham adoptó el apellido de su esposa Nicola Peltz?

Al hijo mayor de David y Victoria Beckham le preguntaron al respecto en agosto de 2022 en una entrevista con E! News.

¿Por qué Brooklyn Bekham adoptó el apellido de su esposa?

La decisión que tomó la pareja no responde a ninguna motivación demasiado elevada o existencial, ni mucho menos, ya que simplemente deseaban exhibir con sus nuevos nombres el importante cambio que han dado sus vidas, unidas para siempre.

"Simplemente pensamos que era algo diferente. No es habitual que los hombres tomen los apellidos de sus esposas, así que hicimos algo original. ¿Por qué no? Pegan muy bien juntos", señaló el aspirante a fotógrafo profesional.