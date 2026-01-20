La historia de la familia Peltz

En cambio, los Peltz son otra historia. Su fortuna se hereda, se multiplica y se gestiona desde los escritorios del poder financiero. Nelson Peltz, papá de Nicola y consuegro de David Beckham, es uno de los inversionistas más poderosos de Estados Unidos.

La familia forma parte de lo que podría considerarse una "aristocracia empresarial" norteamericana, con una fortuna que supera con creces la de los Beckham. Y esa diferencia parece estar en el centro del desprecio.

La fortuna de la familia Peltz: la dinastía detrás de la riqueza de Nicola

La historia de Nelson Peltz comenzó lejos del paraíso de Palm Beach (donde se realizó la boda de su hija Nicola y Brooklyn) y más cerca de los almacenes industriales de Brooklyn.

Nacido en 1942, Nelson no siguió el camino esperado de los herederos millonarios: en lugar de graduarse en Wharton, dejó sus estudios y decidió tomar el volante —literalmente— y empezó su carrera manejando camiones para la empresa familiar de alimentos congelados, A. Peltz & Sons.

Nelson Peltz (Gregory Pace/Shutterstock/Gregory Pace/Shutterstock)

Más tarde, junto con su hermano y algunos socios, transformó el negocio familiar en una compañía con ventas superiores a los 150 millones de dólares en los años setenta. Después, fundó Triangle Industries, compañía especializada en embalajes, la cual vendió por unos 667 millones de libras esterlinas en 1989 (886 millones de dólares al tipo de cambio actual).

En 2005, convertido en un inversionista de élite, cofundó Trian Fund Management, una firma que ha tomado posiciones estratégicas en gigantes como Heinz, Kraft, Mondelez, PepsiCo, Unilever y Procter & Gamble. Hoy, Peltz es presidente no ejecutivo de Wendy’s, ha estado en los consejos de Sysco y Heinz, y es uno de los nombres más temidos—y respetados—en el universo corporativo global.

Los Peltz con Elon Musk (Frazer Harrison/Getty Images)

La fortuna de la familia, según Forbes y otras estimaciones recientes, se ubica entre los 1,600 y 1,800 millones de dólares. Todo esto, construido a base de decisiones audaces, apuestas financieras agresivas y una convicción férrea de que siempre puede haber una manera más eficiente de dirigir una empresa... incluso si se trata de un gigante de Hollywood: Disney.

Desde que Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casaron en abril de 2022, se ha dado a entender en algunos medios que los Peltz ven con desdén a Hollywood y la industria del entretenimiento.

Sin embargo, esta apreciación puede estar relacionada con el nivel de exposición que tienen las figuras y familias relacionadas con el negocio de la fama, ya que si hablamos del terreno meramente financiero, Nelson Peltz ha buscado ser parte de ese mundo.

Nelson y Claudia Peltz con Rupert Murdoch y su ex esposa Wendi Deng (Evan Agostini/Getty Images)

El suegro de Brooklyn Beckham lanzó, en enero de 2023, una campaña para revisar la estructura de gobernanza de Disney, al adquirir una participación considerable. En un inicio, Peltz aseguró que el estudio era una empresa “en crisis”, criticó la adquisición de 21st Century Fox por generar deuda, las compensaciones excesivas y una planificación estratégica deficiente. Bajo el lema “Restore the Magic”, exigió reformas, recorte de costos y reconfiguración del consejo directivo incluyendo su posición y la del ex‑CFO Jay Rasulo.

En mayo de 2024, se dio a conocer que finalmente vendió sus acciones, luego de fracasar en obtener un asiento en la mesa directiva. Aunque su presión provocó una revisión de estrategias y mayor atención al desempeño operativo de Disney, según reportaron medios especializados estadounidenses.