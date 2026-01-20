En medio de la creciente tensión familiar entre los Beckham y Brooklyn Beckham , resurgió un video que vuelve a encender la polémica: en las imágenes, Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, aparece visiblemente incómoda durante una aparición familiar en la alfombra roja en el estreno de la docuserie Beckham de Netflix en 2023.
El incómodo video que dejó en evidencia la mala relación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham
En el video que vuelve a cobrar relevancia tras la explosiva declaración pública de Brooklyn, Nicola Peltz parece seria y distante al posar junto a los Beckham para una foto oficial.
Brooklyn, intentando integrarla en la toma, la toma del brazo y la acerca a su lado, un gesto que algunos comentaristas interpretaron como un intento de suavizar la escena familiar.
Sin embargo, la expresión seria de la actriz y su falta de interacción con los demás miembros de la familia llaman la atención, reavivando el foco sobre las tensiones internas del clan Beckham.
Por otra parte, Brooklyn intenta tomar a Victoria del brazo para integrarla junto a Nicola, sim embargo, la diseñadora de modas, quita el brazo y le da la espalda a la pareja.
El momento se da en el contexto de un conflicto que ha escalado luego de que Brooklyn publicara un largo mensaje en Instagram asegurando que sus padres han intentado, según él, controlar la narrativa mediática, interferir en su matrimonio y priorizar la “marca Beckham” por encima de las relaciones reales.
Entre las acusaciones, menciona que su madre canceló la creación del vestido de novia de Nicola en el último momento y que hubo gestos humillantes durante su boda en 2022.
Brooklyn Beckham llegó a su límite: el episodio que detonó su ruptura con David y Victoria Beckham
Brooklyn Beckham ha puesto en evidencia la profunda ruptura que atraviesa con sus papás, David y Victoria Beckham, al hacer públicas acusaciones dirigidas a ellos a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.
Según fuentes cercanas, el distanciamiento entre el hijo mayor de la famosa pareja y sus progenitores llevaba meses gestándose en privado, con múltiples intentos de reconciliación fallidos entre Brooklyn, su esposa Nicola Peltz y los Beckham.
Sin embargo, la pareja consideró que había una “pérdida total de confianza”, lo que los llevó a tomar la decisión de hablar abiertamente sobre la situación en redes sociales.
En su declaración, el hijo mayor de los Beckham acusa a sus papás de manipular la narrativa pública sobre la familia y de privilegiar la construcción de una imagen mediática por encima de las relaciones personales genuinas.
Entre las quejas más severas, señala que David y Victoria intentaron sabotear su relación con Peltz incluso antes de su boda en 2022, presionándolo para que cediera derechos sobre su nombre y mostrando hostilidad hacia su esposa durante eventos familiares.
"Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo", dijo.
Uno de los episodios más impactantes que Brooklyn describió fue lo que él calificó como una humillación durante su propia boda, cuando, en medio de lo que debía ser un primer baile romántico con Nicola, su mamá supuestamente se interpuso en el momento, provocando incomodidad ante los invitados.
Además, negó la versión de que su esposa lo controla, señalando en cambio que él había vivido bajo un control parental que contribuyó a su ansiedad, y afirmó que desde que se distanció de su familia ha encontrado “paz y alivio”.