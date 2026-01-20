El incómodo video que dejó en evidencia la mala relación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham

El incómodo video que evidencia la pésima relación de Nicola Peltz con los Beckham

En el video que vuelve a cobrar relevancia tras la explosiva declaración pública de Brooklyn, Nicola Peltz parece seria y distante al posar junto a los Beckham para una foto oficial.

Brooklyn, intentando integrarla en la toma, la toma del brazo y la acerca a su lado, un gesto que algunos comentaristas interpretaron como un intento de suavizar la escena familiar.

Sin embargo, la expresión seria de la actriz y su falta de interacción con los demás miembros de la familia llaman la atención, reavivando el foco sobre las tensiones internas del clan Beckham.

Por otra parte, Brooklyn intenta tomar a Victoria del brazo para integrarla junto a Nicola, sim embargo, la diseñadora de modas, quita el brazo y le da la espalda a la pareja.

El momento se da en el contexto de un conflicto que ha escalado luego de que Brooklyn publicara un largo mensaje en Instagram asegurando que sus padres han intentado, según él, controlar la narrativa mediática, interferir en su matrimonio y priorizar la “marca Beckham” por encima de las relaciones reales.

Entre las acusaciones, menciona que su madre canceló la creación del vestido de novia de Nicola en el último momento y que hubo gestos humillantes durante su boda en 2022.