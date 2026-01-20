Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, es probablemente uno de los casos más visibles y más comentados de cómo llevar un apellido de prestigio (y en otras palabras ser un “nepobaby”) no siempre se traducen en un éxito asegurado en la vida adulta y como profesional.
Brooklyn Beckham y sus fracasos profesionales; el “nepobaby” que no da una por su propia cuenta
Los fracasos profesionales de Brooklyn Beckham, ¿el 'nepobaby' por excelencia?
A sus 26 años, ni el ser “hijo de” ni la exposición mediática ni los recursos ilimitados han hecho que la carrera de Brooklyn Beckham despegue en ninguna dirección.
Su “currículum” (si es que podemos llamarlo así) parece más un experimento constante plagado de ocurrencias que una trayectoria en construcción.
Del hijo mayor de los Beckham y esposo de Nicola Peltz podemos decir que es un futbolista frustrado, un fotógrafo cuestionado, un chef improvisado y, ahora, un aspirante a empresario de salsas picantes. Pero, ¿cuándo logrará realmente anotar su primer "gol"?
Brooklyn Beckham y el futbol: el intento más previsible y el primer descalabro profesional
Brookly Beckham creció en el ambiente de las canchas, los vestidores y los reflectores en los que David Beckham construyó su carrera y su leyenda como uno de los jugadores de futbol más importantes de la historia reciente de Inglaterra y el mundo. Por eso era natural que su primogénito quisiera seguir sus pasos.
Brooklyn pasó por academias juveniles del Los Angeles Galaxy, Arsenal y PSG, clubes que cualquier aspirante a futbolista consideraría un sueño. Sin embargo, aunque al hijo mayor de los Beckham se le abrieron las puertas de éstos, nunca tuvo el nivel competitivo necesario para dar el salto profesional.
¿El origen de todo?
A diferencia de su padre, quien es recordado por ser obsesivo del entrenamiento y del detalle, Brooklyn nunca mostró una vocación sostenida por el futbol. En 2015, con apenas 16 años, abandonó definitivamente el deporte.
La fotografía y Brooklyn Beckham: no es lo mismo estar frente a la lenta que detrás de ella
Con solo 16 años, Brooklyn Beckham reapareció como “fotógrafo”. Fue contratado por Burberry para fotografiar una de sus campañas de fragancias, lo que provocó una ola de indignación en el gremio por "nepotismo puro".
Los profesionales de la fotografía aseguraron entonces que la decisión de contratar a una celebridad inexperta para la campaña devaluaba las habilidades y formación de quienes contaban con una carrera detrás la lente.
En 2017, publicó el libro What I See, una colección de imágenes supuestamente íntimas y autorreferenciales que fue destrozado por la crítica.
Medios especializados y fotógrafos profesionales señalaron composiciones básicas, falta de técnica y una narrativa visual débil.
A diferencia de otros títulos que han ocupado titulares (y siempre viene a la mente el libro Sex de Madonna), la “obra” de Brooklyn no fue un escándalo por su contenido, más bien logró cierta notoriedad por su existencia.
Cualquier aspirante a fotógrafo sin el apellido Beckham difícilmente habría conseguido una editorial internacional para un debut tan inmaduro.
Brooklyn defendió el proyecto como una mirada personal, pero quedó claro que la fotografía había sido más un capricho que una aspiración estética movida por la investigación, la pasión y la curiosidad que definen a un verdadero artista.
También en 2017, se inscribió en la prestigiosa Parsons School of Design en Nueva York en 2017, pero abandonó los estudios tras menos de un año y argumentó que "extrañaba a su familia en Londres".
Brooklyn Beckham chef o ¿cuántas personas se necesitan para preparar un sandwich?
Durante la pandemia, Brooklyn Beckham encontró en la gastronomía un nuevo escenario. Apareció cocinando en redes sociales, lanzó una serie digital y comenzó a presentarse como chef.
El problema no fue su entusiasmo, sino la ausencia de formación formal, técnica o trayectoria en restaurantes. A lo mucho, tuvo un trabajo como barista en un café de Londres a los 15 años durante algunos fines de semana.
Brooklyn Beckham, un 'chef' improvisado
Brooklyn Beckham chef improvisado
Brooklyn Beckham chef improvisado
Brooklyn Beckham chef improvisado
Brooklyn Beckham chef improvisado
El punto crítico llegó cuando se supo que muchos de sus videos eran producciones altamente profesionales, con chefs reales detrás de cámara supervisando cada paso.
Reportes señalaron que la serie Cookin' With Brooklyn contaba con un equipo de 62 profesionales, incluyendo un "consultor culinario", y que el costo de producción llegaba a alcanzar los 100 mil dólares por video. Más que pasión por la cocina, Brooklyn servía simulación y oportunismo.
Cloud23: la salsa picante como nuevo acto de fe
Su proyecto más reciente es Cloud23, una línea de salsas picantes lanzada en Estados Unidos. Sin embargo, no hay una historia personal sólida detrás del producto, ni una tradición culinaria, ni una experiencia empresarial previa.
El producto encaja perfectamente en el universo de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, porque su empaque es una botella que remite más a un shampoo para bebé que a una de salsa picante.
Sin embargo, la etiqueta que muestra a dos angelitos muy renacentistas flotando entre nubes parece ignorar por completo el boom que la comida mexicana tiene actualmente en Estados Unidos (así como otras cocinas internacionales que favorecen el picante) y la búsqueda del consumidor estadounidense por lo auténtico y no por opciones tipo “Sweet jalapeño”, que es una de la versiones de su marca.