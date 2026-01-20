Brooklyn Beckham y sus fracasos profesionales; el “nepobaby” que no da una por su propia cuenta

La fotografía y Brooklyn Beckham: no es lo mismo estar frente a la lenta que detrás de ella

Con solo 16 años, Brooklyn Beckham reapareció como “fotógrafo”. Fue contratado por Burberry para fotografiar una de sus campañas de fragancias, lo que provocó una ola de indignación en el gremio por "nepotismo puro".

Los profesionales de la fotografía aseguraron entonces que la decisión de contratar a una celebridad inexperta para la campaña devaluaba las habilidades y formación de quienes contaban con una carrera detrás la lente.

Brooklyn Beckham (Vivien Killilea)

En 2017, publicó el libro What I See, una colección de imágenes supuestamente íntimas y autorreferenciales que fue destrozado por la crítica.

Medios especializados y fotógrafos profesionales señalaron composiciones básicas, falta de técnica y una narrativa visual débil.

A diferencia de otros títulos que han ocupado titulares (y siempre viene a la mente el libro Sex de Madonna), la “obra” de Brooklyn no fue un escándalo por su contenido, más bien logró cierta notoriedad por su existencia.

Cualquier aspirante a fotógrafo sin el apellido Beckham difícilmente habría conseguido una editorial internacional para un debut tan inmaduro.

Brooklyn Beckham (Eamonn M. McCormack)

Brooklyn defendió el proyecto como una mirada personal, pero quedó claro que la fotografía había sido más un capricho que una aspiración estética movida por la investigación, la pasión y la curiosidad que definen a un verdadero artista.

También en 2017, se inscribió en la prestigiosa Parsons School of Design en Nueva York en 2017, pero abandonó los estudios tras menos de un año y argumentó que "extrañaba a su familia en Londres".