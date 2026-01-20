El amor entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz nació en 2019 durante una fiesta de Halloween, aunque se conocieron dos años antes, en 2017, durante un festival de música, cuando uno de los hermanos la actriz los presentó.
¿Cómo comenzó la historia de amor entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz?
El primer encuentro entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz fue en Coachella
Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se conocieron durante el festival Coachella en abril de 2017 después de que uno de los hermanos de ella los presentara. En una entrevista que Nicola concedió a Tatler, mencionó que ese día “no nos llevamos bien, simplemente no hicimos clic”.
A pesar de ello, volvieron a salir en otra ocasión que Nicola recuerda muy bien: "Nos reunimos una vez y fuimos a cenar, él era mi amigo, pero no uno cercano”. Por su parte, Brooklyn Beckham contó a Glamour que “la primera vez que vi a Nicola en Coachella al instante me sentí atraído por ella. Ella estaba hermosa, obviamente, pero fue su calidez y energía lo que me atrapó. Aunque fue por un instante, nunca lo olvidé”.
Nicola Peltz aceptó tiempo después que la primera vez que conoció a Brooklyn sí sintió un “encanto instantáneo” y agregó que él le tomó fotos y “ese momento se quedó conmigo por años”.
La fiesta de Leonardo DiCaprio que unió a Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
En octubre de 2019, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se reencontraron en la fiesta de Halloween que organizó Leonardo DiCaprio y, saliendo del evento, fueron a cenar juntos en Los Ángeles.
Al respecto, Nicola Peltz contó a Glamour: "Nos encontramos en una fiesta de Halloween. Me volteé y ahí estaba, escondido en un arbusto gigante”. La actriz también contó que dos días después tuvieron su primer beso y desde ese momento su historia de amor comenzó.
Brooklyn Beckham relata cómo fue su primera cita con Nicola Peltz
De acuerdo con Brooklyn Beckham, su primera cita con Nicola Peltz “no fue una típica cena y cine” ya que la pareja salió con un grupo de amigos a un club, aunque decidieron separarse para ir a la playa solos.
Nicola recuerda que en esa cita aún no quería que Brooklyn se quedara a dormir, por lo que prefirieron desvelarse “soñando aventuras extrañas solo para estar juntos un poco más. Fue dulce, fue tranquilo y se sintió bien”.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz hacen oficial su relación
Las especulaciones se convirtieron en realidad cuando Nicola Peltz hizo oficial su relación al publicar una fotografía junto a Brooklyn Beckham en enero de 2020. Apenas un mes después, realizaron su primera aparición pública durante el show de Saint Laurent en el marco de la Semana de la Moda en París.
Seis meses después de haber comenzado a salir, Brooklyn Beckham le pidió matrimonio a Nicola Peltz y admitió a Glamour que compró el anillo desde que cumplieron tres meses de novios, aunque “con el COVID, esperé hasta que nuestras familias pudieran ser parte de ello”.
En abril de 2022, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casaron en una ceremonia tradicional judía y posteriormente celebraron en una fiesta de más de 600 invitados.
Actualmente la familia Beckham atraviesa una crisis después de que Brooklyn publicara una serie de historias en Instagram donde acusó a sus padres de intentar sabotear su matrimonio junto a Nicola Peltz.