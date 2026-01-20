¿Cómo comenzó la historia de amor entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz?

El primer encuentro entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz fue en Coachella

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se conocieron durante el festival Coachella en abril de 2017 después de que uno de los hermanos de ella los presentara. En una entrevista que Nicola concedió a Tatler, mencionó que ese día “no nos llevamos bien, simplemente no hicimos clic”.

El hermano de Nicola Peltz fue quien le presentó a Brooklyn Beckham en Coachella de 2017. (Getty Images)

A pesar de ello, volvieron a salir en otra ocasión que Nicola recuerda muy bien: "Nos reunimos una vez y fuimos a cenar, él era mi amigo, pero no uno cercano”. Por su parte, Brooklyn Beckham contó a Glamour que “la primera vez que vi a Nicola en Coachella al instante me sentí atraído por ella. Ella estaba hermosa, obviamente, pero fue su calidez y energía lo que me atrapó. Aunque fue por un instante, nunca lo olvidé”.

Nicola Peltz aceptó tiempo después que la primera vez que conoció a Brooklyn sí sintió un “encanto instantáneo” y agregó que él le tomó fotos y “ese momento se quedó conmigo por años”.