¿Quién es Nicola Peltz: actriz y esposa de Brooklyn Beckham señalada de dividir a la familia Beckham?

Su matrimonio con Brooklyn Beckham y la exposición mediática

La vida de Nicola Peltz dio un giro definitivo en 2022, cuando se casó con Brooklyn Beckham, hijo mayor del exfutbolista David Beckham y Victoria Beckham. La boda, celebrada en una propiedad familiar en Palm Beach, marcó el inicio de una etapa de alta exposición mediática para la actriz.

El matrimonio se ofició bajo una chuppah (el tradicional dosel nupcial judío) en honor a la herencia judía de Nicola, y Brooklyn rompió la copa al final de la ceremonia, una costumbre tradicional que simboliza la fragilidad de la vida y la importancia de la unión.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram/Nicola Peltz)

Nicola llevó un espectacular vestido de haute couture de Valentino, diseñado especialmente para ella tras varias visitas a la maison en Roma. La creación, celebrada por su estilista como una obra de arte, incorporó detalles únicos como un “algo azul” bordado por su mamá dentro de la falda con un mensaje personal, en referencia a la tradición de llevar un toque de azul en el outfit nupcial.

La celebración fue un verdadero acontecimiento social, con una lista de invitados integrada por figuras destacadas del deporte y el entretenimiento, como Venus y Serena Williams, Eva Longoria, Gordon Ramsay, y directores de cine con quienes Nicola había trabajado. Además, miembros del clan Beckham, incluidos los hermanos de Brooklyn y su hermana Harper como pajes y damita de honor, estuvieron presentes en la ceremonia.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre su disputa familiar

Brooklyn Beckham decidió hablar públicamente sobre la relación fracturada con sus padres, David y Victoria Beckham, y lo hizo con declaraciones contundentes que marcaron un antes y un después en la interna familiar.

En un mensaje difundido en redes sociales, el hijo mayor del matrimonio aseguró que guardó silencio durante años para proteger a su familia, pero que la exposición mediática constante y lo que considera versiones distorsionadas de la historia lo llevaron a contar su verdad.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, David y Victoria Beckham. (Getty Images)

Brooklyn afirmó que sus padres han recurrido reiteradamente a la prensa para controlar el relato sobre su vida personal, lo que, según él, lo dejó sin margen para mantenerse al margen del conflicto.

Señaló que no está siendo manipulado por nadie y que sus decisiones responden a un proceso personal de defensa y autonomía. En ese sentido, remarcó que por primera vez siente que está priorizando su bienestar emocional, incluso si eso implica tomar distancia de su familia.

Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre su distanciamiento con su familia. (Getty Images)

Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la defensa explícita de su esposa, Nicola Peltz. Brooklyn sostuvo que sus padres intentaron interferir en su relación desde el inicio y que esas actitudes fueron una de las principales causas del distanciamiento. También dejó en claro que no tiene intenciones de una reconciliación inmediata, al considerar que el vínculo se volvió dañino para él.

