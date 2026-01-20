¿Quién es Nicola Peltz: actriz y esposa de Brooklyn Beckham señalada de dividir a la familia Beckham?

Señalada en diferentes versiones como la causante del punto de quiebre dentro del clan, la actriz estadounidense se convirtió en una figura ampliamente comentada.
Hacemos un recap sobre quién es, de dónde viene y cómo construyó su carrera antes de quedar ligada a una de las familias más famosas del mundo.
Quién es Nicola Peltz, heredera, actriz y esposa de Brooklyn Beckham
Nicola Peltz nació el 9 de enero de 1995 en el condado de Westchester, Nueva York, en una de las familias más poderosas del ámbito empresarial estadounidense.
Es hija de Nelson Peltz, multimillonario, inversor activista y fundador del fondo Trian Fund Management, con participaciones en gigantes corporativos como Procter & Gamble, PepsiCo y Unilever.
Su mamá, Claudia Heffner, fue modelo profesional. Nicola creció rodeada de lujo, con acceso a educación privada y oportunidades poco comunes, junto a sus siete hermanos.
A pesar de ese origen privilegiado, Nicola Peltz se inclinó desde joven por la actuación. Debutó en el cine siendo adolescente y comenzó a llamar la atención con su papel en The Last Airbender (2010), donde interpretó a Katara. Aunque la película fue duramente criticada, le abrió las puertas de la industria y la posicionó como un rostro emergente en Hollywood.
Su consolidación llegó en televisión con la serie Bates Motel (2013-2015), donde interpretó a Bradley Martin, un personaje clave en las primeras temporadas del exitoso thriller psicológico.
Más tarde participó en producciones de alto perfil como Transformers: Age of Extinction (2014), uno de los mayores éxitos comerciales de la franquicia, lo que reforzó su presencia en el cine.
Su matrimonio con Brooklyn Beckham y la exposición mediática
La vida de Nicola Peltz dio un giro definitivo en 2022, cuando se casó con Brooklyn Beckham, hijo mayor del exfutbolista David Beckham y Victoria Beckham. La boda, celebrada en una propiedad familiar en Palm Beach, marcó el inicio de una etapa de alta exposición mediática para la actriz.
El matrimonio se ofició bajo una chuppah (el tradicional dosel nupcial judío) en honor a la herencia judía de Nicola, y Brooklyn rompió la copa al final de la ceremonia, una costumbre tradicional que simboliza la fragilidad de la vida y la importancia de la unión.
Nicola llevó un espectacular vestido de haute couture de Valentino, diseñado especialmente para ella tras varias visitas a la maison en Roma. La creación, celebrada por su estilista como una obra de arte, incorporó detalles únicos como un “algo azul” bordado por su mamá dentro de la falda con un mensaje personal, en referencia a la tradición de llevar un toque de azul en el outfit nupcial.
La celebración fue un verdadero acontecimiento social, con una lista de invitados integrada por figuras destacadas del deporte y el entretenimiento, como Venus y Serena Williams, Eva Longoria, Gordon Ramsay, y directores de cine con quienes Nicola había trabajado. Además, miembros del clan Beckham, incluidos los hermanos de Brooklyn y su hermana Harper como pajes y damita de honor, estuvieron presentes en la ceremonia.
Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre su disputa familiar
Brooklyn Beckham decidió hablar públicamente sobre la relación fracturada con sus padres, David y Victoria Beckham, y lo hizo con declaraciones contundentes que marcaron un antes y un después en la interna familiar.
En un mensaje difundido en redes sociales, el hijo mayor del matrimonio aseguró que guardó silencio durante años para proteger a su familia, pero que la exposición mediática constante y lo que considera versiones distorsionadas de la historia lo llevaron a contar su verdad.
Brooklyn afirmó que sus padres han recurrido reiteradamente a la prensa para controlar el relato sobre su vida personal, lo que, según él, lo dejó sin margen para mantenerse al margen del conflicto.
Señaló que no está siendo manipulado por nadie y que sus decisiones responden a un proceso personal de defensa y autonomía. En ese sentido, remarcó que por primera vez siente que está priorizando su bienestar emocional, incluso si eso implica tomar distancia de su familia.
Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la defensa explícita de su esposa, Nicola Peltz. Brooklyn sostuvo que sus padres intentaron interferir en su relación desde el inicio y que esas actitudes fueron una de las principales causas del distanciamiento. También dejó en claro que no tiene intenciones de una reconciliación inmediata, al considerar que el vínculo se volvió dañino para él.