En un nuevo episodio de confrontación abierta entre el presidente de Estados Unidos y la prensa, Donald Trump insultó a otra periodista, pocos días después de haber humillado a otra reportera a bordo del avión presidencial.
“Fea por dentro y por fuera”: Donald Trump insulta a otra periodista tras señalamientos en un artículo del NY Times
Donald Trump ataca a otra periodista tras señalar signos de fatiga física del presidente estadounidense
El blanco del nuevo ataque verbal de Trump fue Katie Rogers, periodista del New York Times, a quien el presidente estadounidense calificó de “fea, tanto por dentro como por fuera”.
Esta situación se dio tras un artículo publicado por el diario estadounidense en el que se señalan signos de fatiga y reducción en la agenda pública del republicano como consecuencia de su edad. Donald Trump cumplió 79 años en junio pasado y concluirá su segunda administración con 82 años y medio de edad.
El artículo que desató la ira de Donald Trump contra otra reportera
La mecha (corta) de Donald Trump se encendió luego de que el New York Times publicara un texto en el que se documentan una disminución de apariciones públicas del presidente estadounidense, junto con un episodio en el que aparentemente estaba quedándose dormido durante un evento oficial, situaciones que se han sumado a especulaciones sobre su salud y energía física a los 79 años.
La respuesta del mandatario no se hizo esperar. En su plataforma en redes, arremetió contra Katie Rogers (sin importar que el texto está firmado también por otro reportero, Dylan Freedman) y su medio acusándolos de lanzar un golpe mediático intencional, y se refirió al diario como “enemigo del pueblo”.
Trump definió a la periodista como “una reportera de tercera que es fea, por dentro y por fuera”; sin embargo, la publicación fue eliminada de la red social.
Este ataque no es un hecho aislado, ya que hace dos semanas, mientras viajaba en el avión presidencial Air Force One, Trump descalificó a otra reportera, Catherine Lucey de Bloomberg, con un insulto sexista.
“Cállate, cerdita”, dijo el republicano cuando la reportera lo cuestionó sobre documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein.
Para distintos analistas, los recientes sucesos dejan ver un patrón de hostigamiento dirigido por Trump particularmente contra mujeres periodistas que hacen preguntas “difíciles” o cubren temas incómodos para la Casa Blanca.
El New York Times defiende al trabajo de su reportera y la Casa Blanca justifica los insultos de Donald Trump
El New York Times respondió al ataque de Donald Trump contra su reportera por medio de un comunicado formal, defendiendo la veracidad de su nota y subrayando la profesionalidad de Katie Rogers.
“Los insultos personales y las descalificaciones no cambian los hechos”, expresió el diario neoyorkino y afirmó que no dejará de informar con rigor ante tácticas de intimidación.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió los ataques como una expresión de “franqueza” y “transparencia” del presidente de Estadis Unidos, justificándolos como parte de su estilo confrontativo con medios que considera hostiles.