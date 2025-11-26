“Fea por dentro y por fuera”: Donald Trump insulta a otra periodista tras señalamientos en un artículo del NY Times

El artículo que desató la ira de Donald Trump contra otra reportera

La mecha (corta) de Donald Trump se encendió luego de que el New York Times publicara un texto en el que se documentan una disminución de apariciones públicas del presidente estadounidense, junto con un episodio en el que aparentemente estaba quedándose dormido durante un evento oficial, situaciones que se han sumado a especulaciones sobre su salud y energía física a los 79 años.

La respuesta del mandatario no se hizo esperar. En su plataforma en redes, arremetió contra Katie Rogers (sin importar que el texto está firmado también por otro reportero, Dylan Freedman) y su medio acusándolos de lanzar un golpe mediático intencional, y se refirió al diario como “enemigo del pueblo”.

Trump definió a la periodista como “una reportera de tercera que es fea, por dentro y por fuera”; sin embargo, la publicación fue eliminada de la red social.

Este ataque no es un hecho aislado, ya que hace dos semanas, mientras viajaba en el avión presidencial Air Force One, Trump descalificó a otra reportera, Catherine Lucey de Bloomberg, con un insulto sexista.

“Cállate, cerdita”, dijo el republicano cuando la reportera lo cuestionó sobre documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein.

Donald Trump atacó verbalmente a la preiodista Katie Rogers del New York Times (Win McNamee/Getty Images)

Para distintos analistas, los recientes sucesos dejan ver un patrón de hostigamiento dirigido por Trump particularmente contra mujeres periodistas que hacen preguntas “difíciles” o cubren temas incómodos para la Casa Blanca.