El lado oscuro de Trump: Salen a la luz correos de Jeffrey Epstein que lo vinculan con víctimas de trata

Correos de Jeffrey Epstein vinculan a Donald Trump con víctimas de trata

De acuerdo con The New York Times, los correos recientemente liberados por el comité de supervisión de la Cámara de Representantes muestran que Jeffrey Epstein escribió en 2011 que Donald Trump “había pasado horas en mi casa con una de las víctimas” y que “nunca había sido mencionado”.

En un correo del 2 de abril de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell (la entonces pareja de Epstein) actualmente encarcelada por tráfico sexual, el financiero escribió: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado”. Maxwell respondió el mismo día: “He estado pensando en eso”.

Aunque el nombre de la persona mencionada fue eliminado en la versión divulgada, los demócratas del comité señalaron que se trataba de una víctima del entramado de Jeffrey Epstein.

Donald Trump con Melania y Jeffrey Epstein. (Getty Images)

Años después, en otro mensaje de 2019 dirigido al periodista Michael Wolff, Epstein añade: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió (a Ghislaine Maxwell) que parara”.

Estas afirmaciones surgen en medio de un conjunto mayor de documentos (más de 23 mil páginas) entregados por el patrimonio de Epstein y actualmente en revisión por legisladores.