El lado oscuro de Trump: Salen a la luz correos de Jeffrey Epstein que lo vinculan con víctimas de trata

Una nueva filtración de documentos ha reactivado el escándalo alrededor de Jeffrey Epstein y su red de explotación sexual.
Correos electrónicos enviados entre 2011 y 2019 apuntan que Donald Trump estuvo mucho más implicado de lo que había reconocido públicamente con la red de Epstein.
Según el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los mensajes revelan que el presidente de Estados Unidos “pasó horas” con una mujer que los legisladores califican como víctima de trata.
Correos de Jeffrey Epstein vinculan a Donald Trump con víctimas de trata
De acuerdo con The New York Times, los correos recientemente liberados por el comité de supervisión de la Cámara de Representantes muestran que Jeffrey Epstein escribió en 2011 que Donald Trump “había pasado horas en mi casa con una de las víctimas” y que “nunca había sido mencionado”.
En un correo del 2 de abril de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell (la entonces pareja de Epstein) actualmente encarcelada por tráfico sexual, el financiero escribió: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado”. Maxwell respondió el mismo día: “He estado pensando en eso”.
Aunque el nombre de la persona mencionada fue eliminado en la versión divulgada, los demócratas del comité señalaron que se trataba de una víctima del entramado de Jeffrey Epstein.
Años después, en otro mensaje de 2019 dirigido al periodista Michael Wolff, Epstein añade: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió (a Ghislaine Maxwell) que parara”.
Estas afirmaciones surgen en medio de un conjunto mayor de documentos (más de 23 mil páginas) entregados por el patrimonio de Epstein y actualmente en revisión por legisladores.
La Casa Blanca responde tras la filtración de correos de Jeffrey Epstein que mencionan a Donald Trump
Tras la publicación de los nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein , en los que se menciona a Donald Trump y se sugiere que el actual presidente estadounidense “sabía sobre las chicas”, la Casa Blanca reaccionó con un contundente comunicado.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, calificó la divulgación como un acto de manipulación política, acusando a los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de haber “filtrado selectivamente correos electrónicos” con el fin de “crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”.
En la misma declaración, Leavitt sostuvo que la persona no identificada en los mensajes sería Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso Epstein.
Giuffre había señalado públicamente al ex príncipe Andrés y a otros hombres influyentes de haberla explotado sexualmente cuando era adolescente.
La portavoz también confirmó que Giuffre murió por suicidio en abril de este año, según los reportes de las autoridades británicas, y aseguró que los demócratas están “utilizando trágicamente su nombre para fabricar acusaciones sin fundamento” contra el presidente.
La administración de Donald Trump sostiene que el mandatario no tuvo conocimiento ni participación alguna en las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y que cualquier insinuación en ese sentido “carece de base y busca dañar políticamente su imagen”.