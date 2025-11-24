Miss Costa de Marfil renuncia a sus títulos y rompe relación con Miss Universo

Miss Costa de Marfil renuncia a sus títulos

de Miss Universo

En medio de la polémica que gira en torno a la final de Miss Universo 2025 , Olivia Yacé, representante de Costa de Marfi, anunció su renuncia a los títulos Miss Universo África y Oceanía, otorgados por la organización, así como a su desvinculación definitiva del Comité de Miss Universo.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Yacé señaló que "cómo representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”.

Para continuar su camino personal y profesional, necesita “mantenerse fiel a sus valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, valores que ha sostenido como los pilares fundamentales de su carrera.

Agregó que, aunque servir como embajadora y reina de belleza ha sido un honor, renunciar le permitirá defender con más integridad esos principios: “Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, escribió.

Yacé, quien finalizó en el cuarto lugar del certamen, aprovechó para compartir un mensaje inspirador con las nuevas generaciones. Incitó a jóvenes, especialmente a niñas de comunidades negras, africanas, caribeñas y afrodescendientes, a “entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen” y a abrazar con orgullo su identidad.