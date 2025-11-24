Miss Costa de Marfil renuncia a sus títulos y rompe relación con Miss Universo

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025, anunció su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como su desvinculación definitiva del Comité de Miss Universo. La decisión la compartió a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, apenas unos días después de la polémica final del concurso.
En medio de la polémica que gira en torno a la final de Miss Universo 2025 , Olivia Yacé, representante de Costa de Marfi, anunció su renuncia a los títulos Miss Universo África y Oceanía, otorgados por la organización, así como a su desvinculación definitiva del Comité de Miss Universo.
A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Yacé señaló que "cómo representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”.
Para continuar su camino personal y profesional, necesita “mantenerse fiel a sus valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, valores que ha sostenido como los pilares fundamentales de su carrera.
Agregó que, aunque servir como embajadora y reina de belleza ha sido un honor, renunciar le permitirá defender con más integridad esos principios: “Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, escribió.
Yacé, quien finalizó en el cuarto lugar del certamen, aprovechó para compartir un mensaje inspirador con las nuevas generaciones. Incitó a jóvenes, especialmente a niñas de comunidades negras, africanas, caribeñas y afrodescendientes, a “entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen” y a abrazar con orgullo su identidad.
¿Quién es
Olivia Yacé,
Miss Costa de Marfil que renunció a Miss Universo?
Olivia Yacé es una reina de belleza originaria de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire) que ha causado polémica tras su reciente decisión de renunciar a sus títulos en Miss Universo. Nació en Abiyán en 1998 y, además de su carrera como modelo, ha destacado en certámenes de belleza: fue Miss Costa de Marfil en 2021 y segunda finalista en Miss Mundo 2022.
Académicamente, estudió marketing y administración, y se preparó para un máster en gestión de marcas de lujo y organización de eventos.
Su papá es Jean-Marc Yacé, un político y empresario muy relevante en Costa de Marfil. Él es alcalde de la comuna de Cocody desde 2018 y fue reelegido en 2023. Además, dirige una empresa llamada EOLIS, vinculada a energías renovables y actividades marítimas.
Aunque no hay confirmación oficial de esta parte, en redes sociales circulan rumores que sugieren que la renuncia de Olivia Yacé podría estar motivada por temor a que expongan supuestos fraudes sobre su papá, Jean-Marc Yacé, quien además de ser el Alcalde de la comuna de Cocody, tiene vínculos con políticos mexicanos y españoles.